嘉灣榮院年度廉政楷模 3醫護婉拒贈禮...正直廉潔獲表揚

台中榮總嘉灣分院舉辦廉政楷模選拔活動，外科部醫師陳昌志、內科部醫師廖昱勛以及護理部護理長黃怡菁3名在醫療服務領域表現卓越且廉潔自持而獲選；院方表示，3人不僅在專業領域中展現了傑出的能力，同時也以正直無私的品格為全院樹立了榜樣。

醫師陳昌志多年來積極參與醫療服務與癌症防治計畫，並在疫情期間投入防疫工作，以實際行動展現了醫者仁心。對於患者的贈禮始終保持原則，多次婉拒，以清廉誠信作為行動準則。

醫師廖昱勛在神經內科領域不僅技術精湛，還設立了多個特別門診以提升服務品質。他推動的急性中風靜脈血栓溶解劑治療，達到了病患到院1小時內完成治療率63%的佳績，獲得病患與家屬的高度肯定。廖昱勛平時為人謙和，面對感謝也堅守分際，多次婉拒餽贈，展現了高尚的醫德。

護理長黃怡菁則在護理工作中投入深厚心力，曾獲得多項獎項肯定。她所帶領的團隊以「長照呵厝邊 e定尚安心」計畫申請2024年「SNQ國家品質標章」，並順利通過續審，充分展現了她專業與品格兼備的特質。