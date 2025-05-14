嘉基醫院攜手玉山銀行 推動醫療體系永續發展

為強化醫療體系在永續發展上的影響力，嘉義基督教醫院今天與玉山銀行簽署「永續合作備忘錄（MOU）」，不僅是醫療與金融產業跨界合作展現雙方對於永續經營、環境保護及社會責任的承諾。

嘉基院長陳煒表示，嘉基秉持「以耶穌基督愛人如己的心，提供優質的全人關懷與醫療照護」的宗旨，其核心價值與ESG永續理念高度契合，多年來積極投入於節能、節水、資源使用效率提升、廢棄物減量與回收再生等方面，並進行碳盤查以檢視減碳成效。他強調，醫療不僅是治療病痛，更是回應社會需求、促進全球健康福祉的重要行動。

玉山銀行總經理林隆政指出，永續發展是全球的重要議題，玉山銀行長期深耕醫療產業，目前已服務40多家指標型醫院，並與18家醫院簽署ESG合作備忘錄。本次合作將加速嘉基醫院邁向淨零，並延伸其國際人道醫療的專業行動。玉山銀行將結合全球服務據點與資源整合能力，深化台灣在全球醫療關懷上的影響力。

此次合作將聚焦於三大面向：分享永續經營與策略規劃經驗、推動永續議題的交流與教育訓練，以及深化雙方長期合作，在金融服務與資源整合上共創價值，並對社會關懷與海外人道醫療服務作出貢獻。