快訊

大谷翔平的力量來自每天睡10小時？醫：睡眠「先著重量」再來談品質

薛楷莉23年再爆削凱子420萬 友人代喊冤：她遭騙財騙色

丁學文專欄／美中關稅戰和緩後 現「再全球化」新道路

聽新聞
0:00 / 0:00

全國成棒／南市城市棒球隊奪亞軍 創隊史最佳成績

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國成棒甲組春季聯賽昨晚在台南亞太國際棒球訓練中心總決賽，南市城市棒球隊獲得亞軍。圖／南市體育局提供
全國成棒甲組春季聯賽昨晚在台南亞太國際棒球訓練中心總決賽，南市城市棒球隊獲得亞軍。圖／南市體育局提供

全國成棒甲組春季聯賽昨晚在台南亞太國際棒球訓練中心總決賽，南市城市棒球隊迎戰台電隊，最終雖以4比6敗給台電隊，奪下亞軍，卻也創隊史最佳成績。市長黃偉哲表示，不僅代表球員們的訓練成果與毅力，也象徵台南棒球運動的整體實力不斷提升。

黃偉哲昨晚指派副市長葉澤山於賽前到場為南市城市棒球隊選手加油打氣，體育局長陳良乾則全程為台南隊加油。黃偉哲說，台南市城市棒球隊一路過關斬將，從初賽一路挺進決賽，這次能夠在眾多勁旅中脫穎而出，最終奪下亞軍，創下隊史最佳成績。

黃偉哲表示，這不僅代表球員們的訓練成果與毅力，也象徵南市棒球運動的整體實力不斷提升，特別感謝教練團的辛勤指導與球員的奮戰，未來市府將持續支持基層與成棒層級的球隊發展，透過完善設施與專業培訓，不論是硬體設施提升或是軟體訓練資源，打造更多優秀的棒球人才，厚植台南成為棒球城市的實力。

陳良乾說，本屆春季聯賽競爭激烈，參賽隊伍眾多，南市城市棒球隊自2014年成軍以來在春季聯賽最佳成績為第4名，這次拿下亞軍意義非凡，不僅是實力的肯定，更是對台南基層體育政策的鼓舞。市府長期推動各級棒球運動，皆致力於提供完善資源與場地，讓選手能無後顧之憂地追求夢想，未來將持續投入更多資源與支持，協助台南棒球選手持續進步，期盼球隊再接再厲，繼續寫下歷史新頁。

台南 運動 黃偉哲

延伸閱讀

日本京都市議員寺田一博 獲頒台南榮譽市民證書

台南技職博覽會在中信科大 學生自我探索、發掘興趣

歷經6次流標 台南白河區公所新廳舍今完工啟用

台南國際龍舟賽點燈祈福 今年參賽選手再創新高

相關新聞

雲林古坑產業園區動工 估創3000就業機會

2018年起推動的雲林縣古坑產業加值園區，經多年規畫作業，昨動工，縣長張麗善說，園區總開發面積71公頃，其中45公頃作為...

嘉基醫院攜手玉山銀行 推動醫療體系永續發展

為強化醫療體系在永續發展上的影響力，嘉義基督教醫院今天與玉山銀行簽署「永續合作備忘錄（MOU）」，不僅是醫療與金融產業跨...

全國成棒／南市城市棒球隊奪亞軍 創隊史最佳成績

全國成棒甲組春季聯賽昨晚在台南亞太國際棒球訓練中心總決賽，南市城市棒球隊迎戰台電隊，最終雖以4比6敗給台電隊，奪下亞軍，...

聲音藝術家陳昱榮引導身心障礙青年 多元媒材創作超驚奇

聲音藝術家陳昱榮與天主教蘆葦啟智中心青年探索全新的創作方式，規畫「藝/異聲體－蘆葦青年聲音肢體藝術共融計畫」，讓蘆葦青年...

阿里山腳下木都嘉義木材烙畫藝術興盛 百年樹木園辦特展

阿里山腳下的嘉義市林業興盛，日治時期被稱為「林業之都」，嘉義市府營造「木都」特色，帶動木材烙畫藝術興盛，民間烙畫人士組檜...

台南北區公園國小通學步道工程 破洞半年未補遭轟爛尾

台南北區公園國小通學步道工程原訂上月底竣工，延宕迄今，由於位處公園南路側，緊鄰百年台南公園，影響層面大，議員昨質詢說接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。