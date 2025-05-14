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阿里山腳下木都嘉義木材烙畫藝術興盛 百年樹木園辦特展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影

阿里山腳下的嘉義市林業興盛，日治時期被稱為「林業之都」，嘉義市府營造「木都」特色，帶動木材烙畫藝術興盛，民間烙畫人士組檜木燒烙協會；林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，即日起舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生，讓觀眾了解林木應用在烙燒藝術。

嘉義研究中心說，木材烙畫，就是木材透過不同溫度燒烙方式，使其表面形成深淺不一的炭化效果，繪製出各種風格的藝術畫作。烙畫的木材一般選用色澤較淺，木紋細緻木料，例如：台灣扁柏、阿拉斯加扁柏、樺木等，比較能燒烙出較細緻的作品，燒烙畫所使用的素材除了實木外，木皮夾板、皮革、麻布料等材質，都可作為烙畫創作的素材。

展場除展出創作的人物、動植物、龍等烙燒藝術作品，還有烙燒用的各種工具，以及影片介紹，許多民眾到樹木園運動休閒，順便參觀，增加林業知識，看到各種烙燒藝術作品，賞心悅目，大為讚賞。

烙畫藝術愛好者說，利用1支小小電烙筆在木片上燒繪圖畫，就是燒烙畫，燒烙畫經由不同深淺碳化形成圖畫，具有防蟲與耐酸鹼特性，畫作不需特別維護就可以輕鬆保存收藏。

燒烙畫不分題材都可入畫，尤其細筆燒烙畫運用在人像、山水畫更能精準細膩掌握紋理，烙畫筆原理是運用通電方式將金屬加熱，裝上烙畫嘴在木質物品烙上圖案或文字，不用擔心要有繪畫基礎，只要會握筆，就會烙畫。木材烙畫特展期到6月30日止，每天上午9點至11點30分，下午1點30分至4點，歡迎民眾參觀。

林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品及創作工具。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品及創作工具。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展，展出創作的人物動植物等烙燒藝術作品，栩栩如生。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心與嘉市府在百年樹木園日式建築，舉辦木材烙畫特展。記者魯永明／攝影

嘉義 畫作 藝術作品

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