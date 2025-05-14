聽新聞
0:00 / 0:00
雲林古坑產業園區動工 估創3000就業機會
2018年起推動的雲林縣古坑產業加值園區，經多年規畫作業，昨動工，縣長張麗善說，園區總開發面積71公頃，其中45公頃作為產業用地，預計可創造102億元年產值，提供約3千個就業機會，帶動青年返鄉、促進在地就業。
負責開發的玉新發公司董事長黃政勇指出，預計開發投資約50餘億元，7月全面動工、2028年完工，將比照嘉義大埔美等工業區開發模式進行租售或招商，公司擁有豐富的開發招商經驗，相信古坑園區也能成功順利，帶動地方發展。
張麗善、黃政勇主持開工儀式，古坑鄉長林慧如、經濟部、各級民代及眾多企業界代表受邀參加，場面盛大。張麗善指出，該園區2018年開始規畫，直到2024年通過環評、並於今年3月才獲內政部核發開發許可，歷經6年漫長時間辛苦，終能動工開發。
張麗善說，預計釋出45公頃產業用地，引進食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業及其他低汙染產業，並結合在地農業資源，促進農業升級及食品產業的創新發展，且園區完成開發，未來活化古坑地方農業加工經濟，同時成為雲林產業轉型升級的關鍵引擎，實現區域均衡發展的典範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言