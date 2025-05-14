台南北區公園國小通學步道工程 破洞半年未補遭轟爛尾

台南北區公園國小通學步道工程原訂上月底竣工，延宕迄今，由於位處公園南路側，緊鄰百年台南公園，影響層面大，議員昨質詢說接獲不少陳情指工程「爛尾」，抱怨步道鋪面破損不堪，甚至有10至15公分破洞，上月還曾發生車輛衝入的事故，應全面檢視工程品質。

教育局說明，該工程已延宕2周，預估還須2周才能完工，將盡速派員至學校會勘，督導學校將相關缺失事項納入後續品質管理，並限期2周內完成改善，同時依契約規定課處逾期的違約金。

市議員陳怡珍質詢說，近期接獲家長陳情指出，公園國小通學步道工程不但進度緩慢，品質更是令人擔憂，步道鋪面破損不堪、路緣石歪七扭八，綠化植栽被水泥覆蓋、鋼筋外露，甚至在人行道路中央還出現直徑約10至15公分破洞，正好是孩童小腳容易踩進的大小，極具危險性。她也說，該工程拖了半年之久，危險破洞依舊存在，通學步道成為危險地帶，且該步道工地4月中曾發生車禍事故，施工單位隔天才緊急警示，整體交通安全措施相當不足，教育局應加強督導施工進度、全面檢視工程品質是否符合標準，強化安全維護。

針對用路人車輛不慎衝入該步道工地的事故，教育局表示，將協助學校依規定妥善處理後續協調及理賠等相關事宜。

另，市議員林冠維質詢指出，永康區永仁高中、復興國小、大灣國小、永信國小4校周邊交通車流量大，學生上、下學時易造成人車爭道，有延伸通學步道的需求，會勘已完成，教育局要積極爭取經費，在明年暑假前完成工程建設。教育局回應，目前積極規畫中，等待國土署計畫開放申請，就會盡快送件。