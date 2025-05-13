日本京都市議員寺田一博 獲頒台南榮譽市民證書

日本京都市資深議員寺田一博長期協助台南推動城市外交，台南市長黃偉哲今天在市政會議中頒贈台南市榮譽市民證書，並盼繼續借重寺田一博的幫助，促進雙方更多元交流。

黃偉哲致詞表示，寺田一博除了是資深議員，之前更曾擔任過京都市議長，透過寺田一博積極協助，台南這個台灣最古老城市，與世界知名千年古都京都市建立許多深刻且友好交流，是對台南很重要的貢獻，獲頒台南市榮譽市民證書，可說實至名歸。

黃偉哲指出，在寺田一博支持協助下，台南在2012年順利加入京都市發起的「世界歷史都市聯盟」，不僅如此，台南市的市府及議會，更和京都市的市府及議會在2021、2018年分別完成締盟，府會雙締盟不僅非常難得，更是台南與京都兩個歷史古城情誼最佳見證。

寺田一博表示，他過去擔任議長時就促成台南與京都緊密交流，而真正的交流必須擴展到市民間，因此趁此次來訪，同行的還有京都幼教界人士，將與台南幼教界加強交流，同時期盼未來雙方小朋友也有更多交流機會，他會持續努力，也盼各界給予更多支持與協助。

黃偉哲進一步指出，希望繼續深化台南與京都的交流合作，無論在古蹟維護、文化、教育、體育、物產等方面，雙方市民能開展多元交流，累積更堅定與深厚友誼。