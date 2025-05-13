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嘉市「建城320+1」預算近億元 民代質疑要求市府說清楚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市文化局長謝育哲表示，以「醞釀、發現、噴發、發光」為架構，用創意串連歷史，打造城市品牌。記者李宗祐／攝影
嘉義市文化局長謝育哲表示，以「醞釀、發現、噴發、發光」為架構，用創意串連歷史，打造城市品牌。記者李宗祐／攝影

嘉義文化局「建城320+1城市博覽會」編列預算9900萬元，議員戴寧對於活動經費編列、執行細節與評估等提多項質疑，要求文化局交代清楚，呼籲市府以公開透明與務實效益為原則執行。

「建城320+1城市博覽會」計畫活動預算高達9900萬元，其中展覽策劃與執行、展區設計等項目佔據大量資金，戴寧要求確認是否有公開徵件及透明的標案機制。此外，整合行銷預算達1400萬元，她關心是否有具體的KPI評估與在地媒體合作比例。

對於預估的290萬參觀人次與18億元產值，戴寧表示懷疑，要求提供詳細的計算依據，並質疑活動是否真正惠及在地小商家及提供必要的公共設施。戴寧進一步詢問活動結束後的長期效益，強調應導入永續發展概念，避免成為短暫的表面熱鬧。

戴寧呼籲以公開透明、務實效益為原則，回應市民關注，確保活動不僅僅是短暫的熱鬧，而是能真正促進嘉義市的長期發展。

嘉義市為慶祝建城321年，將於12月12日至28日舉辦「建城320+1城市博覽會」。活動以「共享城市」、「宜居城市」、「摩登城市」為3大主軸，展現嘉義市從歷史走向未來的風貌。市長黃敏惠表示，嘉義擁有豐富的文化特色，博覽會將呈現城市在經濟、社會、環境等面向的治理成果，並展示永續城市的決心。

文化局長謝育哲表示，博覽會採分散式展區，透過創新模式打造「全齡共享・世代宜居」的幸福城市品牌。「摩登城市」展區將在舊城區策展，結合在地團隊與學校師生共同參與，打造全民參與的平台。以「醞釀、發現、噴發、發光」為架構，用創意串連歷史，打造城市品牌。透過整合行銷宣傳，向國人展示城市魅力與國際競爭力。

文化局表示，城市博覽會預計將帶來約18億元的經濟效益；為了吸引更多外縣市的觀光客，將以嘉義在地文化與故事為策展主軸，邀請旅居外地的嘉義人返鄉參與。透過表演活動和網紅行銷等方式，提升嘉義在全國的曝光度。也計畫與商業、學協會展開聯名活動，擴大在地參與，讓旅客能有更深度的體驗。朝向「在地深化、對外串聯」方向規畫，吸引更多人認識和走進嘉義。

嘉義市議員戴寧針對「建城320+1城市博覽會」成效評估提出質疑。記者李宗祐／翻攝
嘉義市議員戴寧針對「建城320+1城市博覽會」成效評估提出質疑。記者李宗祐／翻攝
嘉義市議員戴寧針對「建城320+1城市博覽會」活動經費編列、執行細節與評估等提多項質疑，要求文化局交代清楚。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員戴寧針對「建城320+1城市博覽會」活動經費編列、執行細節與評估等提多項質疑，要求文化局交代清楚。記者李宗祐／攝影

嘉義 戴寧 文化局

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