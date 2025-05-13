放棄升遷回鄉照顧老父 嘉義暖警林乙皓錄取候用分局長

嘉義縣警察局民雄分局副分局長林乙皓為照顧生病老父，放棄台中縣市合併升格直轄市的升遷機會，請調回故鄉嘉義照顧父親，曾偵破駭人醃頭案，查緝多件賄選獲頒模範警察，今年錄取縣（市）政府警察局候用分局長班第18期，分局長吳俊德今在門口貼上紅榜祝賀。

林乙皓是中央警察大學正科第66期公共安全學系畢業，2001年警職生涯起始台中縣警察局交通警察隊，2004年調派嘉義縣警察局歷任竹崎分局、水上分局派出所所長、布袋、水上、竹崎、中埔分局偵查隊隊長、刑警大隊副大隊長、中埔分局副分局長等職務，學經歷豐富。

林乙皓說，警大畢業後分發至台中縣警察局，他和妻子都在烏日分局任職，當時大家都在討論台中縣市合併，有學長鼓勵他留下來，升格六都後升遷速度比較快，但剛好他的父親胃病發作，經常吐血不止送醫，反覆出入加護病房，毅然請調回故鄉照顧父親。

林乙皓說，很神奇的是他回家後，父親突然就不藥而癒，沒有再吐血送醫院，直到10年後才因食道癌離世，讓他多獲得10年陪伴家人的時光，即便學長稱讚他能力好，希望他留在台中升遷，但他認為家人比較重要，能力比自己好的大有人在，把家人照顧好更重要。