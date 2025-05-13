快訊

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

《核管法》三讀通過！核電廠運轉年限「最多再延長20年」

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

太平圓山觀星平台啟用 嘉義縣長翁章梁：仰望星空身心靈放鬆

中央社／ 嘉義縣13日電

嘉義梅山鄉太平圓山觀星平台「雲境心園」今天落成啟用，平台上方就有銀河帶，附近太平雲梯夕陽餘暉、夜景及夜觀星象盡收眼底，盼打造為國家級觀星平台、教育基地。

太平圓山觀星平台「雲境心園」今天落成啟用，縣長翁章梁、梅山鄉太平村長嚴清雅等人到場剪綵，眾人並在平台旁持鏟種下紅毛杜鵑。

嚴清雅表示，太平圓山觀星平台鄰近太平老街、三元宮，地勢為360度環狀的圓形山丘，可環視太平村落優美景色。

嚴清雅說，太平社區合作社於民國113年向地主承租土地，將營運太平雲梯所得盈餘整理這塊區域，再與農業部農村發展及水土保持署規劃興建社區公園，盼打造成國家級世紀花園、觀星平台及教育基地。

翁章梁致詞表示，太平雲梯周圍一直在拓展新樣態，一群人努力帶動地方繁榮，已成為嘉義縣城市名片之一。

翁章梁指出，近期文化觀光局將整頓太平活動中心廣場，規劃公共休憩空間，縣府也會持續以「永續」與「在地」為目標，讓擁有自然、人文、農村底蘊的地方長久茁壯。

翁章梁說，梅山鄉太平村海拔1060公尺，剛好就在當地制高點，目前全世界都在推動暗空計畫，人若一直在亮的地方容易焦慮，前往太平夜間觀星是很棒的選擇，附近沒什麼光害，在此仰望天空，身心靈都能放鬆。

嘉義 太平雲梯 翁章梁

延伸閱讀

嘉義太平雲梯旁再添新景點 荒廢蘭花園變身觀星平台

演藝人高爾夫協會揮桿傳愛上偏鄉 贈阿里山鄉醫療巡迴車

嘉縣青年藝術家駐村創作 記錄六腳人情風景

嘉縣六腳鄉公所新大樓啟用 鄉長：緊鄰台積電服務要提升

相關新聞

放棄升遷回鄉照顧老父 嘉義暖警林乙皓錄取候用分局長

嘉義縣警察局民雄分局副分局長林乙皓為照顧生病老父，放棄台中縣市合併升格直轄市的升遷機會，請調回故鄉嘉義照顧父親，曾偵破駭...

雲林古坑產業園區今動工 可創造102億元年產值3千人就業

從2018年開始推動的雲林縣古坑產業加值園區經多年規畫作業，今天由縣長張麗善主持動工儀式，總開發面積71公頃，其中45公...

搶救嘉市低生育率 議員建議提高補胋

嘉義市粗出生率為全國後段班，議員要求市府提升包括孕婦計程車補助、到宅坐月子、育兒喘息及產後婦理之家等照護；市府社會表示，...

嘉市逛市集好玩又環保 攜回收物換好禮

為強化市民資源回收觀念，嘉義市政府環境保護局今年5月首度結合在地知名的「嘉+酒市集」與「木頭人市集」，辦理資源回收宣導活動，打造綠色生活新風潮。只要攜帶高壓容器空瓶、廢乾電池等指定回收物至現場符合兌換

陳佩琪抹黑南鐵地下化 南市府都發局：扭曲事實

針對前民眾黨主席柯文哲之妻子陳佩琪連兩日發文，刻意引用錯誤舊資料，質疑南鐵地下化照顧宅容積率合法，南市府除發聲明嚴正駁斥，12日更召開說明會，都發局長林榮川拿出「南市鐵路地下化照顧住宅VS北市京華城開

嘉義民雄運動公園游泳池重新亮相 5/13至19試營運免費入場

嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，委由褆姆股份有限公司接手經營，今天正式開幕，有游泳池、桌球場、羽球場等場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。