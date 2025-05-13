太平圓山觀星平台啟用 嘉義縣長翁章梁：仰望星空身心靈放鬆

嘉義梅山鄉太平圓山觀星平台「雲境心園」今天落成啟用，平台上方就有銀河帶，附近太平雲梯夕陽餘暉、夜景及夜觀星象盡收眼底，盼打造為國家級觀星平台、教育基地。

太平圓山觀星平台「雲境心園」今天落成啟用，縣長翁章梁、梅山鄉太平村長嚴清雅等人到場剪綵，眾人並在平台旁持鏟種下紅毛杜鵑。

嚴清雅表示，太平圓山觀星平台鄰近太平老街、三元宮，地勢為360度環狀的圓形山丘，可環視太平村落優美景色。

嚴清雅說，太平社區合作社於民國113年向地主承租土地，將營運太平雲梯所得盈餘整理這塊區域，再與農業部農村發展及水土保持署規劃興建社區公園，盼打造成國家級世紀花園、觀星平台及教育基地。

翁章梁致詞表示，太平雲梯周圍一直在拓展新樣態，一群人努力帶動地方繁榮，已成為嘉義縣城市名片之一。

翁章梁指出，近期文化觀光局將整頓太平活動中心廣場，規劃公共休憩空間，縣府也會持續以「永續」與「在地」為目標，讓擁有自然、人文、農村底蘊的地方長久茁壯。

翁章梁說，梅山鄉太平村海拔1060公尺，剛好就在當地制高點，目前全世界都在推動暗空計畫，人若一直在亮的地方容易焦慮，前往太平夜間觀星是很棒的選擇，附近沒什麼光害，在此仰望天空，身心靈都能放鬆。