嘉縣心亮計畫開跑 共築長者心理健康

嘉義縣關注長者心理健康，心亮計畫2.0「歲月留聲」山海分區開跑，衛生局透過跨局處、跨機構合作，以音樂、律動、歌仔戲為軸心，帶領長者感受彼此交流的溫暖，減少長者孤獨感，增強社交互動，提升正向情緒與活力。

衛福部統計，嘉義縣65歲以上人口數為11萬1690人，占全縣人口比例23.37％，嘉義縣已進入超高齡社會。縣長翁章梁表示，老年人的健康照顧除了生理的疾病之外，心理衛生也是相當重要的議題，衛生局積極辦理老人憂鬱篩檢，提供關懷、諮商，並協助轉介醫療照護與長照資源服務，落實長者心理健康。

衛生局長趙紋華表示，衛生局持續透過多元媒體平台、活動宣講，加強進行心理健康意識，擴大長者憂鬱篩檢場域與人員，提早發現高風險族群，建立篩檢—轉介—追蹤機制，希望藉以提升民眾對長者憂鬱的辨識能力與警覺程度。