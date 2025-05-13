嘉縣心亮計畫開跑 共築長者心理健康
嘉義縣關注長者心理健康，心亮計畫2.0「歲月留聲」山海分區開跑，衛生局透過跨局處、跨機構合作，以音樂、律動、歌仔戲為軸心，帶領長者感受彼此交流的溫暖，減少長者孤獨感，增強社交互動，提升正向情緒與活力。
衛福部統計，嘉義縣65歲以上人口數為11萬1690人，占全縣人口比例23.37％，嘉義縣已進入超高齡社會。縣長翁章梁表示，老年人的健康照顧除了生理的疾病之外，心理衛生也是相當重要的議題，衛生局積極辦理老人憂鬱篩檢，提供關懷、諮商，並協助轉介醫療照護與長照資源服務，落實長者心理健康。
衛生局長趙紋華表示，衛生局持續透過多元媒體平台、活動宣講，加強進行心理健康意識，擴大長者憂鬱篩檢場域與人員，提早發現高風險族群，建立篩檢—轉介—追蹤機制，希望藉以提升民眾對長者憂鬱的辨識能力與警覺程度。
今年擇定於竹崎鄉、朴子市展開6周團體課程，針對中度至高度憂鬱風險的長者，結合音樂、打擊樂、歌仔戲與舞蹈律動，讓長者在熟悉的旋律中發現驚喜，在過程中重新連結生活的亮點與節奏，在回憶的片段裡重新感受生活的美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言