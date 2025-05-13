雲林古坑產業園區今動工 可創造102億元年產值3千人就業

從2018年開始推動的雲林縣古坑產業加值園區經多年規畫作業，今天由縣長張麗善主持動工儀式，總開發面積71公頃，其中45公頃作為產業用地，將引進食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業及低污染產業並結合在地農業資源，預計可創造102億元年產值，提供3000個就業機會，促進農業升級及食品產業的創新發展。

負責開發的玉新發公司董事長黃政勇指出，古坑產業園區面積約71公頃，預計開發投資約50餘億元，將於今年7月全面動工，2028年完工，未來將比照嘉義大埔美等工業區開發模式進行租售或招商，該公司擁有豐富的開發招商經驗，相信未來古坑園區也能成功順利，帶動地方發展。

今天開工儀式由雲林縣長張麗善、玉新開發董事長黃政勇主持，古坑鄉長林慧如、經濟部、各級民代及眾多企業界代表受邀參加，場面盛大，張麗善指出，該園區2018年開始規畫，直到2024年通過環評並於今年3月才獲內政部核發開發許可，感謝縣府團隊歷經6年漫長時間辛苦，終能動工開發。

張麗善說，園區總開發面積約71公頃，未來預計釋出45公頃產業用地，引進食品及飼品製造業、飲料製造業、機械設備製造業及其他低污染產業，並結合在地農業資源，促進農業升級及食品產業的創新發展。