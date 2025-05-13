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搶救嘉市低生育率 議員建議提高補胋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市社會處長李思賢表示，孕車資補貼已增至4500元及延長使用期間，並將研議夜間臨托服務。記者李宗祐／攝影
嘉義市社會處長李思賢表示，孕車資補貼已增至4500元及延長使用期間，並將研議夜間臨托服務。記者李宗祐／攝影

嘉義市粗出生率為全國後段班，議員要求市府提升包括孕婦計程車補助、到宅坐月子、育兒喘息及產後婦理之家等照護；市府社會表示，孕車資補貼已增至4500元及延長使用期間，並將研議夜間臨托服務。

議員王浩表示，據內政部統計，2024年12月嘉義市粗出生率與基隆市並列全國最低的千分之4.28，在孕產婦時期不僅是產檢，產後回診、嬰兒預防保健醫療、產後心理諮商並不會在3個月內就能完成，建議比照他縣市延長至產後7個月，補助金額也希望比照調升到8000元以上。

王浩表示，嘉義市（月嫂到宅）現行40小時免費，應增加到80小時；沒在家做月子而在產後護理之家的媽媽們，其他縣市房間電視畫面就可以看到寶寶，隨時可以幫忙注意，而嘉義地區的大多沒有。

他表示，嘉義市僅4家產後護理之家在嬰兒室裝設監視器，而大多沒辦法24小時視訊、一對一嬰兒監視器，甚至在機構外的家人都能手機看監視畫面，希望市府推動產業界比照。

王浩表示，嘉義市2處托育資源中心，育兒喘息服務都只容納0到3歲，而全台灣絕大多數縣市的定點臨托服務都是0到6歲，明顯有很大落差。

市府社會長李思賢表示，「嘉有好孕車資補貼」自去2024年由2800元提高至4500元，使用期限延長到產後3個月；「到宅坐月子」服務原本是產婦產後1個月內，今年放寬為「新生兒出生日起60天內」，服務40小時是否調整、夜間臨托等建議，會再研議。

市府衛生局長廖育瑋表示，全市有5家產後護理之家，其中4家在嬰兒室裝設監視器，主要監看護理人員照顧過程、寶寶健康安全狀況，必要時家長及衛生管理機關可以調閱。

嘉義市議員王浩要市府提升孕產婦計程車資補助、增加到宅坐月子免費時數、強化育兒照顧定點喘息服務與增進產後護理之家監視功能等。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩要市府提升孕產婦計程車資補助、增加到宅坐月子免費時數、強化育兒照顧定點喘息服務與增進產後護理之家監視功能等。記者李宗祐／攝影
嘉義市衛生局長廖育瑋表示，全市有5家產後護理之家，其中4家在嬰兒室裝設監視器。記者李宗祐／攝影
嘉義市衛生局長廖育瑋表示，全市有5家產後護理之家，其中4家在嬰兒室裝設監視器。記者李宗祐／攝影

嘉義 嬰兒 監視器

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