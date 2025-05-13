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陳佩琪抹黑南鐵地下化 南市府都發局：扭曲事實

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

針對前民眾黨主席柯文哲之妻子陳佩琪連兩日發文，刻意引用錯誤舊資料，質疑南鐵地下化照顧宅容積率合法，南市府除發聲明嚴正駁斥，12日更召開說明會，都發局長林榮川拿出「南市鐵路地下化照顧住宅VS北市京華城開發變更對照表」，強調南鐵地下化照顧宅不只具備「重大公益性」，更絕對具備「合理性、合法性」！而京華城開發變更則是「商業開發案」，陳佩琪將兩件完全不同的案子拿來對比，完全是「竹篙湊菜刀」、惡意扭曲。

林榮川憤怒表示，南鐵地下化對台南的長遠發展、都市風貌影響至關重大，市府同仁盡心盡力做到最好，外界對南鐵地下化照顧宅的惡意扭曲不僅傷害台南，對南鐵照顧宅的住戶也是相當不公平。

南鐵照顧宅住戶溫先生表示，對於陳佩琪發文內容更是不理解，因為鐵路地下化，我們原本住的房子受到拆遷，必須有新的住所。為照顧拆遷戶，政府和民間合作蓋了照顧宅，讓拆遷戶以優惠成本價承購，和圖利扯不上關係。對於照顧宅案和京華城案被牽扯、混為一談，就算是建蔽率問題，我家也沒因此比較大，又不是說『一樣的錢多了50坪、100坪』，我們到底能獲利甚麼？

林榮川指出，南鐵地下化照顧宅具備三大要點「公益性、合理性、合法性」，目的是為了照顧弱勢的拆遷戶，並讓南鐵地下化的重大工程得以順利推動，採公有地公辦都市更新「極具重大公益性」，而京華城開發變更案則是「商業開發案」兩案本質上完全不同。在引用的法令方面，使用的是全國適用的通案規定或規則，皆依都市更新條例及都市計畫法等相關規定，容積率依法審核，完全合理、合法。總計申請50%容積獎勵，基地法定容積為210%，最終設計容積結果為210%x(1+50%)=315%，完全符合法令規定，並非外界謠言538.4%。

聚傳媒

公益 陳佩琪

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