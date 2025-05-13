嘉市逛市集好玩又環保 攜回收物換好禮

為強化市民資源回收觀念，嘉義市政府環境保護局今年5月首度結合在地知名的「嘉+酒市集」與「木頭人市集」，辦理資源回收宣導活動，打造綠色生活新風潮。只要攜帶高壓容器空瓶、廢乾電池等指定回收物至現場符合兌換標準，可兌換宣導品，實踐「資源回收從日常做起」的綠色行動。

環保局表示，此次活動透過市集場域的親民氛圍，讓民眾在逛市集、享美食之餘，也能輕鬆參與環保。現場設有互動遊戲寓教於樂，將回收知識以趣味方式傳遞給大小朋友，共同體驗綠色生活的樂趣。

嘉義市政府環境保護局局長李佳禾提醒，清理垃圾時除落實垃圾分類外，具危險性的高壓容器、廢乾電池及行動電源等物品，更需妥善回收，未經正確處理可能導致危險事故發生，危害生命財產安全。透過結合市集的作法，期盼將回收觀念深入市民生活中，讓環保不再遙不可及，而是人人都能參與的日常行動。資源若能妥善分類處理，不僅可減少垃圾量，更有助再生利用，邁向永續發展的城市目標。

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