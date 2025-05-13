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嘉義民雄運動公園游泳池重新亮相 5/13至19試營運免費入場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，委由褆姆股份有限公司接手經營，今天正式開幕，有游泳池、桌球場、羽球場等場地，5月13日至19日試營運期間開放民眾免費入場體驗，未來將推出親子水上同樂日等公益活動，並攜手學校推動游泳教育。

民雄鄉長林于玲說，為了提供民眾更好的運動環境，公所將運動公園的游泳池進行全面設施優化，並將游泳池、樂齡館一起委外經營，5月13日至19日試營運期間有免費優惠，樂齡館的羽球場及桌球場須事先預約，若有任何問題可以再提出建議，將與外包廠商溝通調整。

董事長許嘉榮說，團隊擁有豐富的場館營運經驗，導入專業教練師資、水質管理機制、親子友善空間與多元化水上課程，也會規畫親子水上同樂日、水域安全推廣等公益活動，並與在地學校攜手推動游泳教育，期盼將場館打造成民雄地區的運動交流核心。

民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場平假日都有營運，游泳池全票150元，民雄鄉民優待120元，65歲以上長者、120公分以下兒童、學生及軍警消半票60元，不下水家長陪同票50元，也有月卡1800元、季卡5000元、年卡1萬8000元，以及計次卡800元可游10次。

桌球場無冷氣每小時100元，有冷氣每小時300元。羽球場收費標準分為離峰、尖峰時段，平日早上6點至下午5點離峰時段，無冷氣每小時200元，有冷氣每小時350元；假日全天及平日下午5點至晚上9點尖峰時段，無冷氣每小時300元，有冷氣每小時500元。

嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄鄉運動公園游泳池暨樂齡館球場重新整修，今天開幕至5月19日試營運期間，游泳池、桌球場、羽球場開放民眾免費入埸體驗。圖／民雄鄉公所提供

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