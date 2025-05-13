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民代質疑嘉市社宅進度混沌不明 市府：明年有350戶社宅

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員張秀華表示，房價高漲年青人買房愈來愈困難，許多市民關心社會住宅，市府應將相關訊息公布網站讓市民了解。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員張秀華表示，房價高漲年青人買房愈來愈困難，許多市民關心社會住宅，市府應將相關訊息公布網站讓市民了解。記者李宗祐／攝影

內政部國家住都中心在嘉市規畫社會住宅，目前有3處開工，1處規畫中，未來將可提供617戶；議員表示，明年有350戶社宅將完工，房價高漲下，許多市民關心申請條件，雖然社宅係中央主導，市府也應將相關訊息公布市府網站讓市民了解。

今天定期會上，議員張秀華質詢市府工務處，工作報告社會住宅有4處617戶，但網路上卻有6處1200戶，為何有這樣的落差？

工務處長蘇文崎表示，目前有4處外另2處也是市府提供可行的基地給中央評估研議，中央是有這樣的討論，但還沒有納入期程進行設計發包。所以目前有4處，其他尚未確定。

張秀華說，房價高漲，很多年青人想買房，以往可向銀行貸款至少8成，因中央政策如今最高只能貸到7成，而新建公寓房子每坪落在40至50萬元，像最近自由路有2棟公寓大樓建案，價位已喊到每坪45萬元，以30坪房子而言就要上千萬元，年青人想買房自備款還要父母幫忙，買房很困難，因此很多人關心社會住宅現況，也想了解入住社會住宅的條件、資格。

她說，雖然社宅由中央管理、主導，明年即將有350戶將完工，市民都很關切，市府應將相關事項公布在網站讓市民了解。

蘇文崎表示，地方政府只是媒合土地取得，以後管理、審核都在中央，會採納議員意見，將相關訊息整理公布於網站。

工務處表示，「博愛安居」206戶，預計2026年10月完工、「友忠好室」144戶2026年4月完工、「安寮好室」145戶預計2028年7月完工、「港坪好室」122戶預計5月規畫設計發包。

嘉義市工務處長蘇文崎表示，會採納議員意見，協助市民了解相關訊息。記者李宗祐／攝影
嘉義市工務處長蘇文崎表示，會採納議員意見，協助市民了解相關訊息。記者李宗祐／攝影

社會住宅 網站 議員

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