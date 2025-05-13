嘉市垂楊路槽化線易造成爭道 議員建議重新檢討畫設

嘉義市垂楊路重鋪改造路面後，因畫設左轉車道沿路多了許多槽化線，肇事率降低；有議員表示，部分街廓太短，為閃避槽化線，車輛靠右道駛入常造成互相爭道，認為短街廓槽化線要重新檢討畫設。交通處表示，未來重舖路面時研究調整。

嘉義市垂楊路是市區東西向重要幹道，標線改造工程為營建署前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」補助案件，市府配合營建署審查要求，工程增設與改變項目包括路口轉角人行道外推、中央設置行人庇護島、行穿線退縮、以槽化標線隔出內1車道供左轉車專用待轉，內2、內3車道供直行車直線前行，讓車輛無須偏移。

新設標線一度讓市民不便，議論紛紛，2023年3月在通行3個多月後市府提出數據證明，整體事故發生率降幅達21.2%，內側車道事故發生率降幅更達83.3%。

議員黃敏修今天在市議會質詢指出，垂楊路上的仁愛路、西門街、忠義街、西榮路等路口距離都很短，槽化線把所有車輛都趕到右側沒有意義，像車輛行進這些短距離路口，遇到槽化線又偏轉到右側爭道，這樣行車並不安全。他也建議將BRT公車站取消讓道路更順暢。

黃敏修表示，當時的中央官員沒有實際到現場會勘，只是紙上作業，疑於當時不依據中央建議畫設就沒有補助經費，市府配合營建署審查要求，才會造成這樣的現象。如今經費已撥下施作，實際上有這些問題，應該要檢討這些短路口是否有畫設槽化島的必要、重新刨舖畫設。