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嘉義太平雲梯旁再添新景點 荒廢蘭花園變身觀星平台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，縣長翁章梁（前排右八）參加剪綵儀式，未來將攜手學校打造天文教育場域。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，縣長翁章梁（前排右八）參加剪綵儀式，未來將攜手學校打造天文教育場域。記者黃于凡／攝影

嘉義縣梅山鄉太平雲梯帶動地方創生，每年吸引數十萬遊客到訪，太平村長顏清雅持續推動新景觀，號召社區將廢棄蘭花園改造為觀星平台，取名為「雲境心園」，四周無光害，白天遠眺群山，夜晚還能看見銀河帶，縣長翁章梁今參加啟用典禮，在平台旁種下紅毛杜鵑

太平產業合作社2年前向地主承租土地，去年志工總動員幫忙整地，收拾蘭花園廢棄鐵材、網布，去年底工程發包至今完工，縣長翁章梁參加啟用典禮，農業部農村發展及水土保持署南投分署長傅桂霖、梅山鄉長林俊謀、議員莊信宗、太平村長顏清雅等人一起剪綵。

嚴清雅說，觀星平台所在地原先是樹林，後來地主承租出去，伐木並搭建蘭花園，近年蘭花園荒廢，黑色網室影響景觀，向水保署南投分署爭取，斥資700萬元搭建觀星平台，社區負責承租土地，也號召義工整理環境，前後預計投入1千萬元，讓社區髒亂點重獲新生。

嚴清雅介紹，觀星平台就在三元宮旁，是太平村盆地中的制高點，地形外觀相當特別，像是一座「圓山」，可遠眺四周山巒，夜間抬頭還能仰望銀河帶，也種植紅毛杜鵑等花卉，營造四季花園，另與蘭潭國小聯絡，要連線學校天文教室，打造戶外天文教育場域。

翁章梁說，太平村在嚴清雅帶領下，不斷創造新的內容，讓全台遊客到訪時，有更多元遊憩體驗，太平村海拔1060公尺，剛好就在「大坪」制高點，在夜間觀看星星是很棒的地點，一直在亮的地方容易焦慮，全世界都在推動暗空計畫，全暗的觀星空間，能讓身心靈放鬆。

嘉義縣梅山鄉太平村打造全新觀星平台「雲境心園」，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平村打造全新觀星平台「雲境心園」，縣長翁章梁今天參加啟用典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，縣長翁章梁（前排左二）種植紅毛杜鵑。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，縣長翁章梁（前排左二）種植紅毛杜鵑。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，未來將攜手學校打造天文教育場域。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，未來將攜手學校打造天文教育場域。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，未來將攜手學校打造天文教育場域。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉太平觀星平台「雲境心園」今天啟用，未來將攜手學校打造天文教育場域。記者黃于凡／攝影

南投 杜鵑 翁章梁

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