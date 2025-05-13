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台南公園國小通學步道工程爛尾又危險 家長憂成陷阱

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市北區公園國小校門外通學步道去年11月動工，原訂今年4月底竣工，但工程爛尾又危險，引發家長擔憂，市議員陳怡珍接獲陳情，今在議會質詢，要求教育局全面檢視工程品質。圖／陳怡珍提供
台南市北區公園國小校門外通學步道去年11月動工，原訂今年4月底竣工，但工程爛尾又危險，引發家長擔憂，市議員陳怡珍接獲陳情，今在議會質詢，要求教育局全面檢視工程品質。圖／陳怡珍提供

台南市北區公園國小校門外通學步道去年11月動工，原訂今年4月底竣工，但工程迄今仍未完工，且步道鋪面破損不堪，甚至有10至15公分破洞，引發家長擔憂，市議員陳怡珍接獲陳情，今在議會質詢，要求教育局全面檢視工程品質；教育局回應，將督導學校2周內完成改善。

陳怡珍指出，近期接獲家長陳情，公園國小通學步道工程不但進度緩慢，品質更是令人擔憂，不僅步道鋪面破損不堪、路緣石歪七扭八，綠化植栽被水泥覆蓋、鋼筋外露，甚至在人行道路中央還出現直徑約10至15公分破洞，正好是孩童小腳容易踩進的大小，極具危險性。

她提到，該工程拖了半年之久，家長們也耐心等待完工，但卻不見成效，危險破洞依舊存在，質疑通學步道整體基礎結構的安全性，本該是守護學生及行人通行安全的步道，如今卻成為危險地帶，且該步道工地4月中曾發生車禍事故，施工單位隔天才緊急警示，整體交通安全措施相當不足。

陳怡珍要求教育局，除加強督導施工進度外，須全面檢視工程品質是否符合標準，確保孩童通學安全，同時應協助釐清車禍責任，強化安全維護。

對此，教育局說明，該工程已延宕2周，預估還需2周時間才能完工，將盡速派員前往學校辦理現地會勘，督導學校將相關缺失事項納入後續品質管理，並限期2周內完成改善，同時依契約規定辦理逾期違約金之課處。

針對用路人車輛不慎衝入該步道工地的事故，教育局表示，將協助學校依規定妥善處理後續協調及理賠等相關事宜。

公園國小通學步道工地4月中曾發生車輛不慎衝入工地事故，施工單位隔天才緊急警示，台南市議員陳怡珍質疑，整體交通安全措施相當不足。圖／陳怡珍提供
公園國小通學步道工地4月中曾發生車輛不慎衝入工地事故，施工單位隔天才緊急警示，台南市議員陳怡珍質疑，整體交通安全措施相當不足。圖／陳怡珍提供
公園國小通學步道出現直徑約10至15公分破洞，正好是孩童小腳容易踩進的大小，極具危險性，也引發家長擔憂。圖／陳怡珍提供
公園國小通學步道出現直徑約10至15公分破洞，正好是孩童小腳容易踩進的大小，極具危險性，也引發家長擔憂。圖／陳怡珍提供
台南市北區公園國小校門外通學步道去年11月動工，原訂今年4月底竣工，但工程爛尾又危險，引發家長擔憂，市議員陳怡珍接獲陳情，今在議會質詢，要求教育局全面檢視工程品質。圖／陳怡珍服務處提供
台南市北區公園國小校門外通學步道去年11月動工，原訂今年4月底竣工，但工程爛尾又危險，引發家長擔憂，市議員陳怡珍接獲陳情，今在議會質詢，要求教育局全面檢視工程品質。圖／陳怡珍服務處提供
公園國小通學步道工地4月中曾發生車輛不慎衝入工地事故，施工單位隔天才緊急警示，台南市議員陳怡珍質疑，整體交通安全措施相當不足。圖／陳怡珍提供
公園國小通學步道工地4月中曾發生車輛不慎衝入工地事故，施工單位隔天才緊急警示，台南市議員陳怡珍質疑，整體交通安全措施相當不足。圖／陳怡珍提供

教育局 車禍

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