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歷經6次流標 台南白河區公所新廳舍今完工啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
歷經6次流標，台南市白河區公所新辦公廳舍總算順利完工，市長黃偉哲（左九）今主持啟用儀式，未來可結合戶政事務所與社區公共托育家園，提供民眾更便捷的洽公與托育服務。圖／南市府提供
歷經6次流標，台南市白河區公所新辦公廳舍總算順利完工，市長黃偉哲（左九）今主持啟用儀式，未來可結合戶政事務所與社區公共托育家園，提供民眾更便捷的洽公與托育服務。圖／南市府提供

台南白河區公所原有廳舍因空間老舊狹小，且有耐震安全隱憂，南市府2020年規畫原地拆除重建，期間歷經6次流標，白河區公所新辦公廳舍總算順利完工，市長黃偉哲今主持啟用儀式，未來可結合戶政事務所與社區公共托育家園，提供民眾更便捷的洽公與托育服務。

黃偉哲說，白河區公所新區政大樓啟用，象徵地方建設邁向新里程碑，而新的空間設計除融入白河特有蓮花文化意象外，也提供友善無障礙設施與多元功能空間，提升洽公效率並營造便民服務環境，同時保障區公所人員辦公的安全性。

白河區公所表示，本案總工程經費約1億9950萬元，展開原地拆除重建計畫，雖工程發包期間共經歷6次流標，且施工期間又受到氣候影響，最後仍克服重重困難，讓新辦公廳舍順利完工啟用，相信能讓白河區邁向更加嶄新和諧的未來。

白河區公所說明，新廳舍位於原址，採地下1層、地上3層設計，外觀融合蓮花池畔自然意象，綠色鋼構與弧形彩色板勾勒出花瓣盛開的視覺效果，象徵白河蓮花文化的延續與活力，此外，室外公共藝術作品「荷光凝思」聚散排列的花瓣，象徵四季更迭，未來將持續堆疊屬於白河的故事。

白河區公所新廳舍位於原址，採地下1層、地上3層設計，外觀融合蓮花池畔自然意象，綠色鋼構與弧形彩色板勾勒出花瓣盛開的視覺效果，象徵白河蓮花文化的延續與活力。圖／南市府提供
白河區公所新廳舍位於原址，採地下1層、地上3層設計，外觀融合蓮花池畔自然意象，綠色鋼構與弧形彩色板勾勒出花瓣盛開的視覺效果，象徵白河蓮花文化的延續與活力。圖／南市府提供
白河區公所新區政大樓啟用，空間設計除融入白河特有蓮花文化意象外，也提供友善無障礙設施與多元功能空間，提升洽公效率並營造便民服務環境。圖／南市府提供
白河區公所新區政大樓啟用，空間設計除融入白河特有蓮花文化意象外，也提供友善無障礙設施與多元功能空間，提升洽公效率並營造便民服務環境。圖／南市府提供

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