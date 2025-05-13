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台南10區13處充電站啟用 屏東小黃公車 調整16線時刻、站點

聯合報／ 記者萬于甄劉星君／連線報導
屏東縣政府昨宣布小黃公車即起調整屏東市區及屏北區等16條路線時刻及站點，也增加安全座椅預約服務。圖／屏縣府交旅處提供
屏東縣政府昨宣布小黃公車即起調整屏東市區及屏北區等16條路線時刻及站點，也增加安全座椅預約服務。圖／屏縣府交旅處提供

台南市去年7月宣布「區區有快充站」計畫，首批在10個行政區上線13處充電站，市長黃偉哲昨主持啟用儀式，表示最快全數今年8月前設置完成，並由台電完成送電測試後即可啟用，將解決電動車主「時間焦慮、里程焦慮」，成落實淨零碳排的里程碑。

南市截至目前電動汽車掛牌約9千輛，相較去年5月同期5709張增加4千多張，成長幅度明顯，顯示充電站的需求會逐年提升；交通局說明，目標37區202處公有場域設充電樁，首批啟用10區13處，地點多以溪北地區為主，其中，位於安平區南島路市政園區路外停車場充電站，設置包含2支充電槍的350千瓦超級充電站，充電速度僅需9至15分鐘，其餘充電站則以200千瓦快充及11千瓦慢充電樁為主。

交通局表示，定價為慢充每度10元、快充每度15元，充電站陸續營運後，也會設電動汽車充電「專用格位」、「優先格位」，以不同顏色牌面區分，如果占用被通報舉發，可依停車場法處600元至1200元不等罰鍰。

另，屏東縣小黃公車2018年起營運迄今服務30萬人次，縣府昨宣布，即起調整屏東市區、屏北區等16條路線時刻及站點，包含增加市區701B信福轉運線、701D幸仁轉運線固定班次，也增屏東西市場、佑青醫院、屏東崇蘭廣興宮等站點，部分站點則調整為預約制。

縣府表示，小黃公車也增加提供安全座椅預約服務，須在5個工作天前向營運業者預約。詳情可洽捷乘交通公司官網/查詢。

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