嘉市北港路 路面顛簸惹民怨 市府：全面刨鋪

嘉義市門戶要道的北港路近年不少改善工程，正在進行世賢路到友忠路之間人行道工程，有議員昨天質詢說，一再施工造成路面顛簸，且行穿線與新作人行步道沒有做銜接、行人穿越線與路中間庇護島出現重疊衝突等情況；市府表示，會全面刨鋪。

市議員王浩質詢說，北港路長期以來因各式工程造成路面顛簸，甚至得繞路行駛，是許多市民們的痛苦，3月間社群平台上有許多民眾討論，「走北港路避震器都震到漏油」，今年應要做刨鋪、路平。

市議員鄭光宏指出，現場行走北港路一圈，發現路面洩水坡度不佳，而北港路與四維路口處，行穿線與新的人行步道並沒做銜接，出現落差，該路口的行人穿越線中間，有庇護島共桿阻擋行人通行，相關單位應改善。

市府工務處長蘇文崎答詢說，人行道工程，台電配合地下化、將電箱遷移至路中央的分隔島，路面先以臨時性修補方式處理，整體工程預計7月完工，屆時會將該段道路全面刨鋪，還給市民一個平整安全路面。

工務處也表示，北港路的中興路至世賢路段，庇護島已改善完成，目前中興路至友忠路段還在施工共桿工程，不過該段既有空間較寬裕，有足夠空間供行人安全通行，至於路側洩水坡度及步道平整問題，將請廠商儘速於完工前改善。

鄭光宏也說，人行道以新式「人行步道化妝蓋板」取代傳統格狀式蓋板，可避免輪椅、高跟鞋陷落，但1片重達百公斤，清潔隊員反映很難搬移；蘇文崎回應，和承包商研擬將量體輕量化，未來清潔隊員如有清潔消毒需求，工務處會協助人力或機具輔助。