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演藝人高爾夫協會揮桿傳愛上偏鄉 贈阿里山鄉醫療巡迴車
中華演藝人高爾夫協會募集140萬元公益善款，捐贈一輛醫療巡迴車給嘉義縣阿里山鄉衛生所，支援當地巡迴醫療服務，今日在嘉義縣政府進行捐贈儀式，縣長翁章梁感謝熱心公益，守護原鄉民眾健康，讓醫療照護零距離。
中華演藝人高爾夫協會由知名藝人發起，舉辦夢想基金聯誼賽，今年邁入第二屆，在眾多球友的熱情參與下，募集140萬善款，捐贈1輛「醫療巡迴車」予阿里山鄉衛生所，照護偏鄉民眾。
阿里山鄉設有9間衛生室，醫護人員每天需行駛至少80公里前往各部落提供診療服務，全年無休，醫療交通車早已是醫護人員的基本工具，獲贈巡迴車，對衛生所來說，意義重大。
今天協會有民雄夫妻、張宇、聶雲、姚元浩、李佩甄、王靜瑩、康茵茵、伊正、林筱薇、唐從聖、艾語莎、鄭仲茵等共13名演藝人員出席捐贈會，縣長翁章梁代表接受，並致贈感謝狀。
翁章梁表示，阿里山鄉位處偏遠、地緣廣闊，民眾如下山就醫將近90 分鐘車程，就醫舟車勞頓，協會的公益支持、揮桿傳愛，這輛車不只是交通工具，更可強化偏鄉醫療服務可近性，助攻醫療人員傳送健康照護到山區每一個需要的角落。
衛生局長趙紋華表示，善用協會捐贈「醫療巡迴車」，未來將持續整合公私協力，營造友善醫療環境，守護民眾健康照護。
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