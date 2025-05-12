雲林縣交通事故死亡「高齡占46%」 啟動下鄉交安宣導
雲林縣近3年每年平均168人因交通事故死亡，其中近5成為高齡者，雲林縣府為預防高齡者、外籍移工交通事故發生，啟動地方交通安全宣導，將在5個月內深入20鄉鎮市舉辦交通安全講座，提升民眾防範意識，首場今在土庫庄役場舉辦。
雲林縣警局分析，2022至2024年平均每10萬人有25.4人因交通事故死亡，每年平均168人死亡，以機車類型事故占64％，有46％為高齡者，以自撞及交岔路口碰撞居多。
經分析，雲林縣交通事故違反號誌或指揮、酒後駕車、未配戴安全帽、未依規定讓車、車速或未依規定減速、未依規定轉彎或迴轉共6項，高於全國平均，雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱、雲林縣議員黃美瑤、雲林縣脊髓損傷者協會理事長黃傳佑等人今一同宣布啟動地方交通安全宣導。
張麗善表示，雲林縣已邁入超高齡社會，老年人口比例達21.38％，為提升民眾交通安全觀念，將走進地方宣導，預計5月至9月將深入20鄉鎮市，舉辦20場交通安全宣導講座。
新聞處長陳其育表示，除向民眾講解交通安全相關法規，也會透過體驗活動，由老師與民眾實際互動，藉此更了解交通安全相關規定，考量外籍移工可能對我國交通法規不熟悉，因而造成交通事故，將辦2場前往企業交通座談會，請專業口譯老師翻譯，降低因語言障礙而產生的交通違規。
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