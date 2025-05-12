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張榮發基金會助若竹兒建溫室 種有機菜園藝治療

中央社／ 嘉義縣12日電
照顧身心障礙者的嘉義縣若竹兒教育基金會，獲張榮發慈善基金會捐款打造自動化澆灌系統「愛菜園」，12日由張榮發慈善基金會董事長吳景明（右2）、嘉義縣長翁章梁（右3）、若竹兒基金會董事長林朋輝（右4）等人揭牌。中央社
照顧身心障礙者的嘉義縣若竹兒教育基金會，獲張榮發慈善基金會捐款打造自動化澆灌系統「愛菜園」，12日由張榮發慈善基金會董事長吳景明（右2）、嘉義縣長翁章梁（右3）、若竹兒基金會董事長林朋輝（右4）等人揭牌。中央社

張榮發慈善基金會捐新台幣300萬元，助照顧身心障礙者的嘉義縣若竹兒教育基金會打造自動化澆灌系統「愛菜園」，種有機蔬菜導入園藝治療，也可販售收成開拓財源。

若竹兒基金會今天舉辦「愛菜園」揭牌典禮，嘉義縣長翁章梁、張榮發基金會董事長吳景明、若竹兒董事長林朋輝與民主進步黨籍立法委員陳冠廷辦公室代表等與會。

林朋輝接受媒體聯訪表示，感謝張榮發基金會襄助，目前「愛菜園」有專業青農管理、指導運作，包括栽種當季蔬菜、澆水、抽風時機與控管濕度等，並傳授技巧讓受日托照顧的身障者學種菜。

吳景明說，企業要適時行善、回饋社會，協助若竹兒建置具自動化澆灌系統的300坪溫室園，可依時節種植當季蔬菜，滿足若竹兒需求，未來產出的蔬果還能販售，挹注營運。

翁章梁表示，種菜、農業很療癒，多接觸有助安定院生身心，「愛菜園」啟用有助若竹兒未來多元化營運。

嘉義縣社會局說，若竹兒成立超過20年，服務300名以上心智障礙者，目前日托照顧35人、提供40床全日型住宿服務。

嘉義 園藝 翁章梁 身障者

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