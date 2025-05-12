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台南補助婚後孕前健檢成效有限 民代籲簡化申請流程

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府補助新婚夫婦婚後孕前健檢政策，推動成效有限，市議員蔡宗豪今在議會質詢指出，許多新人並不知情有相關補助，要求市府加強宣導外，民政局也應研擬與戶政系統連結，簡化申請流程，提升政策到達率。記者萬于甄／翻攝
台南市政府補助新婚夫婦婚後孕前健檢政策，推動成效有限，市議員蔡宗豪今在議會質詢指出，許多新人並不知情有相關補助，要求市府加強宣導外，民政局也應研擬與戶政系統連結，簡化申請流程，提升政策到達率。記者萬于甄／翻攝

根據內政部統計，台南市今年4月份出生率為六都最低，僅千分之3.65，台南市政府雖編列預算，補助新婚夫婦婚後孕前健檢，但推動成效有限，市議員蔡宗豪今在議會質詢指出，許多新人並不知情有補助，要求市府加強宣導外，民政局也應研擬與戶政系統連結，簡化申請流程。

現代社會環境逐漸改變，不僅年輕夫妻生育意願降低，未婚男女結婚率更是逐年下滑，南市府民政局祭出福利獎勵，希望鼓勵民眾「樂婚願生」，除主辦聯合婚禮外，2023年起更調升生育獎勵金，產婦的第1胎及第2胎都可領取2萬元獎勵金，另外衛生局也提供婚後孕前健康檢查補助等政策。

蔡宗豪表示，婚後孕前健康檢查補助立意良好，但實際上許多新人並不知情，導致政策推動成效打折，市府應強化戶政事務所第一線的政策宣導功能，讓新婚的夫妻在辦理結婚登記時，即可同步獲知補助方案。

他說，婚後孕前健康檢查補助主要針對未曾生育第一胎、且其中一方設籍台南市的已婚夫妻，女性可獲最高1000元、男性最高500元補助，但夫妻雙方需同時申請並在台南市轄內合格醫療院所受檢後，才能向衛生局提出申請。

蔡宗豪建議，市府可簡化申請流程，研擬與戶政系統連結，在新人登記時即能勾選申請健檢，後續由衛生單位主動聯繫安排，提升政策到達率。

對此，民政局表示，會通盤檢討現行措施，未來針對前來辦理結婚登記的新人，將一併主動告知婚後孕前健檢等相關福利政策，提升政策接觸率與民眾參與意願。

健檢 台南 生育 結婚 衛生局

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