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台南「區區有快充站」計畫 首批10區13處充電樁今啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市安平區南島路市政園區路外停車場充電站，為一座包含2支充電槍的350千瓦超級充電站，充電速度只需約9至15分鐘。記者萬于甄／攝影
台南市安平區南島路市政園區路外停車場充電站，為一座包含2支充電槍的350千瓦超級充電站，充電速度只需約9至15分鐘。記者萬于甄／攝影

台南市去年7月宣布建置「區區有快充站」計畫，歷經近1年時間，首批13處充電站在10個行政區上線啟用，今由市長黃偉哲親自主持啟用儀式；交通局表示，202處站點目前已完成164處，剩餘38處最快今年8月前可設置完成，後續待台電完成送電測試後即可啟用，預計每批以10至20處充電站規模安排啟用。

黃偉哲提到，台南市去年爭取環境部2.5億經費，建構公有停車場域充電服務，以「區區有快充站」目標規畫，且快充站可解決電動車主2項焦慮，包含時間焦慮以及里程焦慮，兼顧效率、方便及環保，同時比汽油更省錢，成為台南落實淨零碳排的里程碑。

電動車是未來趨勢，台南市截至目前電動汽車掛牌約達9000張，相較去年5月同期5709張，增加4000多張，成長幅度明顯，也顯示充電站的需求逐年提升。交通局說明，37區202處公有場域充電樁設置，首批在10行政區、13處正式啟用，地點多以溪北地區為主。

其中，位於安平區南島路市政園區路外停車場充電站，設置為一座包含2支充電槍的350千瓦超級充電站，充電速度只需約9至15分鐘，其餘充電站則以200千瓦快充及11千瓦慢充電樁為主，定價為慢充每度10元、快充每度15元。

交通局也提醒，202處充電站陸續營運後，也分別設置電動汽車充電「專用格位」及「優先格位」，並以不同顏色牌面區分，呼籲駕駛人使用停車格位時應多加注意，如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發可依停車場法處600元以上至1200元以下罰鍰。

台南市去年7月宣布建置「區區有快充站」計畫，預計在37區、202處站點設置充電站，首批10行政區、13處充電站今上線啟用。記者萬于甄／攝影
台南市去年7月宣布建置「區區有快充站」計畫，預計在37區、202處站點設置充電站，首批10行政區、13處充電站今上線啟用。記者萬于甄／攝影
台南市推動「區區有快充站」計畫，首批充電站在10區、13處上線啟用，今由市長黃偉哲（中）主持啟用儀式。記者萬于甄／攝影
台南市推動「區區有快充站」計畫，首批充電站在10區、13處上線啟用，今由市長黃偉哲（中）主持啟用儀式。記者萬于甄／攝影
台南市推動「區區有快充站」計畫，首批充電站在10區、13處上線啟用。圖／交通局提供
台南市推動「區區有快充站」計畫，首批充電站在10區、13處上線啟用。圖／交通局提供

充電站 台南 電動汽車

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