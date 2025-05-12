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台南用音樂劇倡議友善失智 以親子藝術共創終身學習

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校與安南醫院合作，舉辦「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇。記者鄭惠仁／翻攝
台南社大台江分校與安南醫院合作，舉辦「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇。記者鄭惠仁／翻攝

台南社大台江分校12個班級師生，昨晚與安南醫院合作，舉辦「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇，師生穿植物敲染的衣服、人體彩繪台江花，以及帶著絹印的環保包，用走秀、舞蹈表達對母親的愛。小朋友則由村廟樂團演奏「山海圳綠道」樂曲，舞出山海圳之美；護理師並與社大學員演出「陪媽媽回家」短劇，倡議親子藝術共創的終身學習生活，營造友善失智的社區村。

台江分校表示，此活動由老師吳美燕、楊淑瑤、吳彥丞、許瓊朱、黃韋慈、鄭琬柔等籌備，與安南醫院合作策畫，主題為「親子藝術共創，友善失智」，鼓勵大家養成公民學習的生活，促進健康，成為友善失智天使。肚皮舞、芭蕾舞、彩妝、植物敲染、絹印、書法、粉彩畫、手機微電影、村廟樂團等班級，與安南醫院透過音樂、舞蹈、敘事劇，表達對媽媽的愛。

其中，染料取材於台江田野花草之美，除人體彩繪，也轉印到衣服、桌巾、圍巾、棒球帽，或是透過絹印，將粿仔樹、鳳梨印在環保布包，鼓勵親子共學共創。市議會秘書長顏昇祺也與芭蕾舞班合作，演唱獻給母親的歌。

另，安南醫院護士與社大學員共同演出「陪媽媽回家」敘事劇，劇中女兒照護失智媽媽，雖然記憶會退色，但「愛」不會，在迷路的路上，女兒緊握媽媽的手，一起走回家。呼籲大家關心周遭親友，結合醫療里政系統，營造友善失智的社區環境，陪伴失智的長者，找到回家的路。

台南社大校長林朝成表示，「親子一起學習、互相照顧，可以改變我們的一生」，台江分校班級共創「謝謝俺娘」敘事劇，表達對母親的敬愛，更創造親子共度母親節有意義的新形式。

安南醫院護理部主任陸乃甄說，這場舞蹈音樂敘事劇很有意義，令人感動，母親節最好的禮物是陪伴媽媽們走秀。

學員陳紫婕說，自己雖用媽媽的身分參與，同時間也是表演者，讓孩子看見不一樣的媽媽以外，也用不同方式來表達自己在生活裡面的熱情，非常有意義。

台南社大台江分校與安南醫院合作，舉辦「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇。記者鄭惠仁／翻攝
台南社大台江分校與安南醫院合作，舉辦「謝謝俺娘」舞蹈音樂敘事劇。記者鄭惠仁／翻攝

失智 母親節 親子

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