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台南安定區港尾、中榮里去年淹大水 黃偉哲今察看應急工程

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供

台南市安定區港尾里、中榮里去年凱米颱風來襲時兩里大面積積淹水。市政府正進行抽水設備應急工程，市長黃偉哲今天視察，要求工程須在汛期前完工，降低颱風期間淹水風險。水利局表示，工程預計7月底前完成，完工後可改善約15公頃積淹水問題，保護人口約2千人。

該地區去年受凱米颱風影響嚴重淹水後，黃偉哲指示水利局檢討排水系統，並向中央爭取改善經費。經濟部水利署於去年9月核定1300萬元經費，全額補助本次工程，今年2月開工。

水利局說，去年凱米颱風帶來超過200年重現期頻率的降雨，中榮里原有排水設施僅能抵禦10年重現期標準，無法負荷異常降雨。安順寮排水7K+715右岸因缺乏閘門，造成外水倒灌，加劇下游港尾里積水。中榮里抽水平台位置較下游，加上兩側為農田，逕流量大致抽水效率不足。

水利局指出，本次工程內容包括於安順寮排水設置1座水閘門，中榮里聚落端新設抽水平台，配置2部移動式抽水機組，抽水量能提升至每秒0.6立方公尺，並加高既有排水路防洪牆50公分。

市府表示，施工期適逢汛期，已要求承包廠商配合辦理防汛準備，降低施工期間風險。市議會副議長林志展、議員李偉智、陳碧玉、余柷青，以及立委郭國文、林俊憲、陳亭妃辦公室助理也出席視察工程進度。

台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供
台南安定區港尾、中榮里去年淹大水，市長黃偉哲與地方民代今察看應急工程。圖／台南市政府提供

凱米颱風 水利局 淹水

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