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嘉市「百公斤」新式蓋板...苦了清潔隊員 議員要求輕量化
嘉義市北港路行穿線、行人庇護島等工程將完工，但有清潔隊員反映新式化妝蓋板重百公斤，要完成清理水溝是件艱難任務；議員鄭光宏要求工務處應設法將蓋板輕量化。
市議員鄭光宏對北港路行穿線、行人庇護島等施作工程提出質詢，現場行走一圈發現路面泄水坡度不佳、人行步道舖面與舊有路面不平整、行穿線與新作人行步道也無銜接，要求相關單位改善。
在人行道上以新式的「人行步道化妝蓋板」取代傳統的格狀式蓋板，據工程單位表示，新式蓋板可以避免輪椅、高跟鞋陷落，提高安全，但清潔隊員反映新式蓋板十分沈重，很難單獨作業搬移，也有砸傷的隱憂。
鄭光宏請市長黃敏惠猜猜蓋板多重？黃敏惠推測50公斤；鄭光宏說，設計工程單位表示60X60公分溝蓋化妝蓋板為混凝土材質，每個蓋板重達100公斤，他實地與科長試著搬開蓋板，結果2名大男人幾乎搬不動，難怪清潔隊員反映清水溝、消毒，要搬動非常吃力，試想整條北港路有多少蓋板，清潔隊員的辛苦可想而知。
環保局長李佳禾表示，有清潔隊員反映新式蓋板重100公斤，需要2至3名人力才能搬開，已函文給工務處希望能予改善。
工務處長蘇文崎答詢，國土署推人行道工程時，為防護用路人在上面行走，以化妝蓋板更換原來的鍍鋅格柵蓋板，化妝蓋板的型式、材質可以做專案的考慮，北港路水溝比較大，相對需要較大的蓋板，化妝蓋板是實體又要確保能抗耐汽機車輾壓，目前和承包商研擬將量體輕量化，未來清潔隊員如有清潔消毒需求，工務處會協助人力或機具輔助。
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