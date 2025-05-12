台南推電動車「區區有快充站」 首批13處送電啟用

台南市府推友善電動車使用環境，爭取中央經費補助計畫建置「區區有充電站」且「區區有快充」；今天宣布首批13處充電站完成送電啟用，全市202站點估8月底前建置完成。

台南市政府今天在安平區南島路市政園區路外停車場舉行首批站點啟用典禮，台南市長黃偉哲致詞表示，快充站解決電動車主的時間焦慮及里程焦慮，兼顧效率、方便及環保，同時也比汽油省錢，成為台南落實淨零碳排里程碑。

黃偉哲表示，台南市積極爭取中央經費補助，逐步建構完整公有停車場域充電服務網絡，完整覆蓋全市37區重要生活服務與交通轉運節點，達成「區區有充電站」目標，且將其中90座快充設備均衡分布各行政區至少有1座，成為「區區有快充站」城市。

他說，電動車是未來趨勢，市府將持續於公有及民營停車場域設置充電設備，提升充電樁設置比率，讓私人載具也能減少碳排，也可提升北部民眾開車賞遊南部意願，旅程可更便捷順暢。

台南市政府提供資料指出，自去年9月起陸續於全市202處站點施作充電站基礎輸電線路工程及建置充電設備，並由台電台南區處及新營區處全力配合加速完成電力供應。

市府指出，南島路市政園區路外停車場設置包含2支充電槍的350kW超級充電站，有2席電動車超級快充專用停車位可同時充電，充電速度比一般常見200kW快充提高40%，充電時間約只需9至15分鐘。

台南市交通局長王銘德表示，由環境部補助202處充電站陸續上線營運後，充電格位將依當地停車及充電需求殷切程度加以管理，分別設置為電動汽車充電「專用格位」及「優先格位」，並以不同顏色牌面區分，若占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發可依停車場法處新台幣1200元罰鍰。

王銘德指出，除首批啟用13處充電站外，目前完成充電站工程設施已有151處，後續等待台電完成送電，經測試後即可陸續啟用；另38處充電站因點位調整工程，持續建置中，預計8月底前可建置完成。