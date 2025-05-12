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中華演藝人高爾夫協會購贈醫療巡迴車 守護阿里山鄉

中央社／ 嘉義縣12日電

中華演藝人高爾夫協會發揮演藝界號召力，募集新台幣140萬購置1輛「醫療巡迴車」，今天贈給嘉義縣阿里山衛生所，協助醫師到各部落診療服務，守護原鄉民眾健康。

聶雲、姚元浩、民雄、李佩甄、伊正、唐從聖、鄭仲茵等十餘名演藝人員，上午出現在嘉義縣政府，不是為了戲劇宣傳，而是他們集資募款購買醫療巡迴車給阿里山鄉衛生所，今天舉行捐贈儀式，縣長翁章梁與衛生局長趙紋華代表接受。

聶雲接受媒體聯訪表示，中華演藝人高爾夫協會成立宗旨，在於藉由自身號召力，邀請企業與團體共同響應，關懷需要幫助的民眾；同時，對觀眾長期以來的支持與鼓勵表達感謝，期盼能藉此機會深化彼此情感連結。

翁縣長說，阿里山鄉地處偏遠，地理範圍廣大，即使在部落間移動也可能須花費2小時，若民眾需要下山就醫，來回車程往往長達3小時；對於協會的支持深表感謝，並承諾未來將充分發揮此車輛最大效能，致力於改善偏鄉醫療服務。

趙紋華指出，嘉義縣結合健保署IDS計畫（全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫），由阿里山鄉衛生所、嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、奇美醫院醫療團隊，分別提供各村定點及巡迴醫療，每週至少2次以上一般科門診醫療；如遇失能、不便外出就醫民眾，則提供到宅醫療服務。

不僅如此，近年來偏鄉地區積極運用科技推動遠距眼科醫療服務，由家醫科醫師在問診後上傳病患影像資料，再由協力醫院專科醫師進行專業診斷並提供相應藥物，有效緩解偏鄉眼科醫療量能不足問題。

衛生局表示，阿里山鄉設有9間衛生室，醫師們每日須行駛至少80公里前往各部落提供診療服務，即便在夜間也堅持執行巡迴醫療，全年無休，此次獲贈巡迴車意義重大；未來，縣府將持續整合各方資源，致力營造更友善醫療環境，全力守護民眾健康。

衛生所 醫師 阿里山

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