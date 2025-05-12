聽新聞
0:00 / 0:00
台南開辦旅宿業環保標章說明會鼓勵業者都加入綠色旅遊
台南市響應「2050淨零碳排」目標、推廣綠色旅遊理念，已有15家旅宿獲環保標章、332家認證環保餐廳。環保局公告27日在捷絲旅台南仁德虎山館舉辦「旅宿業申請環保標章說明會」，鼓勵所有業者「加入打造綠色旅遊環境」。
說明會介紹申請制度、評核標準與流程，並邀請今年獲銀級環保標章的捷絲旅台南虎山館公關主任林鈺聆分享實務經驗與申請技巧，協助業者掌握重點。
會中也介紹環境教育設施場所與綠色旅遊資源，鼓勵業者結合在地環境教育設施場所，導入環境教育內容，打造具深度與特色的永續住宿服務。
環保局表示，標章認證有助提升業者環境管理效能與企業永續形象，評核內容涵蓋節能節水、廢棄物減量、汙染防治與綠色採購等面向，透過本次活動，協助業者深入了解制度內涵、常見問題與導入方法，共同提升台南綠色旅宿能量。
市長黃偉哲表示，旅宿業是推動綠色轉型的關鍵，環保標章代表企業在環保上的具體承諾。台南是南台灣取得標章旅宿最多城市，顯示業者積極投入永續旅遊，提升形象也吸引重視環境的旅客，共同促進觀光與經濟發展。
環保局長許仁澤指出，台南已有15家環保標章旅宿、332家環保餐廳與25處環境教育設施場所，民眾也可上網https://reurl.cc/XA2pvR查詢支持，環保局將持續提供輔導與資源，協助更多業者加入綠色行列。有意響應的可洽綜合規劃科06-2686751#1324了解更多資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言