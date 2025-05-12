嘉市北港路被譏「墮胎路」 議員要求刨舖完整去除汙名

嘉義市出入門戶要道北港路因道路工程一再施工，道路顛簸被鄉民譏諷「孕婦來走都烙胎」，議員質詢市府應要去除「墮胎路」汙名，市府工務處表示，人行道工程已接近完工，預計今年7、8陸續完成刨舖，還給市民平整的路面。

議員王浩今天在市議會質詢表示，今年3月，在社群平台上有許多民眾討論，「走北港路避震器都震到漏油」「孕婦來走都烙胎了」等，北港路作為嘉義市的重要門戶道路，長期以來因各式工程造成路面顛簸，甚至得繞路行駛，是許多市民們的痛苦，王浩認為應該要在今年有刨鋪、路平的改善。

王浩表示，從路平施工資訊專區僅能看到更新至2019年，在預算書上也無法看出確切刨鋪路段與範圍，隨著原物料上漲，同樣3千萬能夠優化的範圍，可能較以前有限。包含其他重要市區道路，如果檢視平整程度，在預算上有需要，也會酌量給予合理支持。