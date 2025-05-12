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嘉市北港路被譏「墮胎路」 議員要求刨舖完整去除汙名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市北港路長期以來因各式工程造成路面顛簸，被鄉民譏諷「墮胎路」。記者李宗祐／攝影
嘉義市北港路長期以來因各式工程造成路面顛簸，被鄉民譏諷「墮胎路」。記者李宗祐／攝影

嘉義市出入門戶要道北港路因道路工程一再施工，道路顛簸被鄉民譏諷「孕婦來走都烙胎」，議員質詢市府應要去除「墮胎路」汙名，市府工務處表示，人行道工程已接近完工，預計今年7、8陸續完成刨舖，還給市民平整的路面。

議員王浩今天在市議會質詢表示，今年3月，在社群平台上有許多民眾討論，「走北港路避震器都震到漏油」「孕婦來走都烙胎了」等，北港路作為嘉義市的重要門戶道路，長期以來因各式工程造成路面顛簸，甚至得繞路行駛，是許多市民們的痛苦，王浩認為應該要在今年有刨鋪、路平的改善。

王浩表示，從路平施工資訊專區僅能看到更新至2019年，在預算書上也無法看出確切刨鋪路段與範圍，隨著原物料上漲，同樣3千萬能夠優化的範圍，可能較以前有限。包含其他重要市區道路，如果檢視平整程度，在預算上有需要，也會酌量給予合理支持。

工務處長蘇文崎表示，北港路的世賢路到友忠路段，因為有人行道專案工程，台電配合地下化移除電桿，有許多路側電箱要移到分隔島帶，進行橫向挖掘，導致路面臨舖沒有十分平整，目前人行道工程已接近完工，完工後會進行全面路面刨舖，預計今年7、8會陸續完成，還給市民北港路平整路面。

市議員王浩於議會質詢時PO出北港路遭地方社群媒體鄉民譏諷「墮胎路」，要求市府加快工程進度去除汙名。記者李宗祐／翻攝
市議員王浩於議會質詢時PO出北港路遭地方社群媒體鄉民譏諷「墮胎路」，要求市府加快工程進度去除汙名。記者李宗祐／翻攝
嘉義市議員王浩於議會質詢北港路長期以來因各式工程造成路面顛簸，遭鄉民譏諷「墮胎路」，要求市府加快工程進度去除汙名。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員王浩於議會質詢北港路長期以來因各式工程造成路面顛簸，遭鄉民譏諷「墮胎路」，要求市府加快工程進度去除汙名。記者李宗祐／攝影
嘉義市工務處長蘇文崎表示，整個工程預計今年7、8月完工，屆時還給市民平整道路。記者李宗祐／攝影
嘉義市工務處長蘇文崎表示，整個工程預計今年7、8月完工，屆時還給市民平整道路。記者李宗祐／攝影

人行道 北港 嘉義

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