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彩繪遮蓋塗鴉 南商美麗的反擊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。圖／台南高商提供
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。圖／台南高商提供

台南高商緊鄰市區主要道路健康路的牆面陸續遭塗鴉、噴漆，有礙瞻觀也影響學校美麗環境，經校方同意，廣告設計科老師莫嘉賓帶領學生彩繪12塊圖畫蓋過去，另類方式化解亂塗鴉，更成為街道新風景。

莫嘉賓說，學校該段的健康路每天車流量、行人多，對面又是家齊高中，附近又有進學國小、中山國中、南英商工，建興國中、古蹟南門城，新光三越西門店等已屬於兼具文教、商業的重要區域，因認為遭亂塗鴉的牆面太難看了，有了彩繪的構想。

經學校同意後，高三學生蕭傳蕙針對該校職科特色發想設計圖案，本月8、9日趕在前天大雨前，廣告設計科高三陳禹叡、林辰語、楊宜承、李柏翰、方亞馨、蕭傳蕙6名學生動手彩繪，以立體派呈現，每名學生負責2塊、並以職科群為單位，共彩繪12塊圖，且使用色彩、造型色塊蓋過之前圖案，串成讓人眼睛一亮的新街景。

學生方亞馨、蕭傳蕙說，彩繪圍牆是學以致用，也讓她們有戶外大型彩繪的機會，在繪畫技術能力上都有提升。

校長林聰明說，因為圍牆遭亂塗鴉的地方愈來愈多，覺得不能坐視不管，莫嘉賓靈機一動，提出彩繪構想，用美遏阻醜，學生也發揮創意，並結合學校吉祥物「酷哥、酷妹」融入畫中，學生的創意令人驚艷。

彩繪 莫嘉賓

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