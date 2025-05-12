台南塗鴉之亂 漁光島、學校圍牆遭殃

台南四維地下道塗鴉牆呈現藝術之美，但該處的附近，及許多社區街道、陸橋下方牆壁、公廁等公共場域隨處可見亂塗鴉的景象，連學校圍牆也慘遭毒手，為此加裝監視器，另，知名景點漁光島許多告示牌、公廁也被塗鴉，里長無奈，希望能遏阻亂象。

南市交通局、工務局指出，亂塗鴉的行為都是事後才發現，即使監視器拍到，不少戴著口罩、安全帽，也難查出行為人，多數由維護廠商清理，如果造成毀損而無法恢復原狀就會報警，目前能做的是加強宣導，以及請民眾協助舉報。

台南街頭可見的塗鴉很多，有些是民宅牆壁遭人亂塗鴉，有的是電信箱、陸橋、公廁、公園、公車候車站等遭塗鴉，曾有候車站剛完工啟用，隔天就被噴漆塗鴉，連已繪圖的電信箱、電箱也會遭殃；台南高商表示，學校的圍牆陸續遭塗鴉，以彩繪的方式去除圖案，也加裝監視器，希望能遏阻亂象。

漁光島近幾年因風景美遊客增多，陸續設置公廁、告示牌等設施，也無故遭噴漆，里長林寧峰痛罵「沒公德心，太惡質了」。議員李啟維表示，市府在漁光島辦生活節活動吸引許多人潮，但旅客看到這些無美感的亂塗鴉，相信一定難以認同，塗鴉得漂亮是藝術，但亂塗鴉就像是隨地大小便、亂丟垃圾一樣，希望市府未來要加強宣導。

副市長葉澤山說，著名的世界街頭塗鴉藝術家從巴斯起亞到班克西，都為人津津樂道，台南也規畫四維地下道的塗鴉區，避免侵害到私權，市府並不反對塗鴉，要求在規範場域創作，市民認為還有其他適合場域可規畫為塗鴉區也可提出，市府會評估，例如關廟的新光里民宅牆壁、山牆有很多塗鴉且成特色，就是里長和居民溝通後獲得同意、邀請專家創作。

知名彩繪藝術家莫嘉賓表示，不歡迎毫無章法、隨興亂塗鴉的行為，創作者可先和社區溝通，獲同意再創作，免得造成所有人或社區的困擾。

律師蘇清水指出，未經同意亂塗鴉，除了涉及毀損，且須負民事賠償責任，即使未涉及刑法，也違反社會秩序維護法，而假使噴漆塗鴉留有辱罵特定對象的文字，恐涉及妨害名譽等罪嫌。