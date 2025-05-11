快訊

15筆上萬坪、近4億房產全給兒子 女兒主張遺囑無效獲勝訴

台北羽賽／銀恨…周天成連救4冠軍點仍惜敗 無緣平小戴紀錄的第5冠

加深落馬傳聞！陸國防部更新官網 軍委副主席何衛東相關報導幾乎清空

聽新聞
0:00 / 0:00

台南漁光島生活節落幕 9天吸客逾12萬人次

中央社／ 台南11日電
台南市政府文化局表示，2025漁光島生活節今年首度由「藝術節」轉型為「生活節」，以「生活即藝術」為策展主軸，11日圓滿落幕，為期9天活動吸引超過12萬人次遊客湧入。（台南市文化局提供）中央社
台南市政府文化局表示，2025漁光島生活節今年首度由「藝術節」轉型為「生活節」，以「生活即藝術」為策展主軸，11日圓滿落幕，為期9天活動吸引超過12萬人次遊客湧入。（台南市文化局提供）中央社

台南市文化局在安平區漁光島舉辦由藝術節轉型的「2025漁光島生活節」，為期9天活動今天落幕，融合音樂、藝術、森林市集等多面向體驗，共吸引逾12萬人次遊客湧入。

台南市政府文化局長黃雅玲今天透過新聞稿表示，今年活動首度由「藝術節」轉型為「生活節」，以「生活即藝術」為策展主軸，並在昨天、今天的母親節週末推出「放空聲活日」主題企劃，結合森林講唱會、親子互動、身心靈療癒課程與限定林中餐宴，吸引眾多家庭登島共享溫柔週末。

黃雅玲指出，此次生活節活動成功行銷漁光島生態地景及在地特色，針對爆量參觀人潮，市府也即時啟動跨局處協作機制，包含警察局、交通局、環保局、工務局、農業部林業及自然保育署、安平區公所及在地里長等各單位通力合作，讓活動得以順利推動，圓滿落幕。

黃雅玲表示，「2025漁光島生活節」不只是藝術展演平台，更是以生活為本、感官為橋的島嶼聚會場，未來將持續優化活動內容與服務體驗，讓更多民眾在漁光島看見台南文化實力。

台南市長黃偉哲表示，漁光島過去曾是鮮為人知的海岸秘境，經由市府近年積極導入藝文活動，逐步蛻變為全國知名文化觀光亮點，本屆生活節不僅延續藝術節精神，更融入日常體驗，呈現更貼近人心文化生活風格。

他說，未來市府將持續與台灣港務公司合作，逐步完善島上基礎設施、觀光動線與交通銜接，打造兼具自然與人文永續文化觀光基地。

文化局 藝術節

延伸閱讀

任意塗鴉引眾怒…漁光島受災殃 台南高商加裝監視器遏阻

農業部訂旗艦計畫 估2035年減碳356萬公噸

眾神之都！台南開辦「宮廟博物館」認證助打造文化品牌

母親節怎麼過？ 南市觀旅局提遊程 好吃+好玩

相關新聞

銀髮健身俱樂部多據點經營困難 雲林：建請中央因地制宜持續扶持

本報獨家披露，衛生福利部國健署撒幣2.88億元推動200多處銀髮健身俱樂部，延緩長者衰弱、失能，計畫今年底將關門，全台已...

台南漁光島生活節落幕 9天吸客逾12萬人次

台南市文化局在安平區漁光島舉辦由藝術節轉型的「2025漁光島生活節」，為期9天活動今天落幕，融合音樂、藝術、森林市集等多...

風雨無阻 台北鎮北宮11天徒步288公里回南鯤鯓謁祖

南鯤鯓代天府李、范府千歲聖誕將至，分靈廟台北鎮北宮今年首度以徒步方式回母廟謁祖，全程約288公里，廟方人員近期出發，預計...

任意塗鴉引眾怒…漁光島受災殃 台南高商加裝監視器遏阻

塗鴉雖是藝術，但亂塗鴉就會影響社區環境美感，台南雖然有四維地下道塗鴉牆，呈現藝術之美，但附近及許多社區街道、陸橋下方牆壁...

不滿知名企業設置第二場養雞場 雲林崙背大有村民拉白布條抗議

卜蜂企業2年前在雲林縣崙背鄉大有村南側規畫興建養雞場，後遭當地民眾抗爭而停工，有居民發現日前悄悄復工，近百位民眾今在工地...

發生死亡車禍…台南永康1路段左轉專用道惹議 交通局：盡速取消

台南永康中正北路與正北一路口近期發生一起死亡車禍，引發網友議論，因該路段近期剛劃設新的左轉專用車道，但許多用路人對於路況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。