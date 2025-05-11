台南漁光島生活節落幕 9天吸客逾12萬人次

台南市文化局在安平區漁光島舉辦由藝術節轉型的「2025漁光島生活節」，為期9天活動今天落幕，融合音樂、藝術、森林市集等多面向體驗，共吸引逾12萬人次遊客湧入。

台南市政府文化局長黃雅玲今天透過新聞稿表示，今年活動首度由「藝術節」轉型為「生活節」，以「生活即藝術」為策展主軸，並在昨天、今天的母親節週末推出「放空聲活日」主題企劃，結合森林講唱會、親子互動、身心靈療癒課程與限定林中餐宴，吸引眾多家庭登島共享溫柔週末。

黃雅玲指出，此次生活節活動成功行銷漁光島生態地景及在地特色，針對爆量參觀人潮，市府也即時啟動跨局處協作機制，包含警察局、交通局、環保局、工務局、農業部林業及自然保育署、安平區公所及在地里長等各單位通力合作，讓活動得以順利推動，圓滿落幕。

黃雅玲表示，「2025漁光島生活節」不只是藝術展演平台，更是以生活為本、感官為橋的島嶼聚會場，未來將持續優化活動內容與服務體驗，讓更多民眾在漁光島看見台南文化實力。

台南市長黃偉哲表示，漁光島過去曾是鮮為人知的海岸秘境，經由市府近年積極導入藝文活動，逐步蛻變為全國知名文化觀光亮點，本屆生活節不僅延續藝術節精神，更融入日常體驗，呈現更貼近人心文化生活風格。

他說，未來市府將持續與台灣港務公司合作，逐步完善島上基礎設施、觀光動線與交通銜接，打造兼具自然與人文永續文化觀光基地。