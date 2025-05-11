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影／台南高商遭塗鴉看不下去了 廣告設計科師生彩繪圍牆反擊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南高商圍牆遭亂塗鴉，影響街道景觀。圖／台南高商提供
台南高商圍牆遭亂塗鴉，影響街道景觀。圖／台南高商提供

台南高商緊鄰市區主要道路健康路牆面陸續遭塗鴉噴漆，有礙瞻觀也影響學校美麗環境，經校方同意，廣告設計科老師莫嘉賓帶領學生以學校職科特色設計圖案，彩繪12塊圖畫蓋過遭亂塗鴉的圖案，成為街道新風景。校方，也奉勸少數喜歡亂塗鴉的人不要做出違法行為，影響景觀。

莫嘉賓說，靠近健康路的圍牆，遭陸續亂塗鴉已經有一段時間，這一路段每天車流量、行人多，對面又是家齊高中，附近又有進學國小、中山國中、南英商工，建興國中、古蹟南門城，新光三越西門店等已屬於兼具文教、商業的重要區域，因認為遭亂塗鴉的牆面太難看了，因此有了彩繪的構想。

經學校同意後，由高三學生蕭傳蕙針對該校職科特色發想設計圖案，5月8、9日趕在周六大雨前，6名廣告設計科高三學生陳禹叡、林辰語、楊宜承、李柏翰、方亞馨、蕭傳蕙動手彩繪，並使用色彩、造型色塊來彩繪，蓋過之前的圖案。共彩繪12塊圖，以立體派呈現，讓圖畫更有力量，每名學生負責2塊並以職科群為單位串成讓人眼睛一亮的新街景。

學生方亞馨、蕭傳蕙表示，透過彩繪彩繪圍牆，除了學以致用，也讓她們有戶外大型彩繪的機會，在繪畫技術能力上都有提升。

校長林聰明說，因為圍牆遭亂塗鴉的地方愈來愈多，覺得不能坐視不管，莫嘉賓靈機一動，提出彩繪構想，用美遏阻醜，學生也發揮創意，並結合學校吉祥物「酷哥、酷妹」融入畫中，學生的創意令人驚艷。

路過的機車騎士被美麗圍牆吸引，下車欣賞，得知是圍牆遭亂塗鴉而彩繪，也抱怨社區也有此亂象，希望市府能有對策，否則會助長亂塗鴉的惡質風氣。

台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。記者鄭惠仁／攝影
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。記者鄭惠仁／攝影
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。圖／台南高商提供
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。圖／台南高商提供
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。
台南高商圍牆遭亂塗鴉，廣告設計科學生以該校職科特色設計圖案，用美麗圖畫遮去遭塗鴉的畫面。

台南 彩繪 莫嘉賓

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