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風雨無阻 台北鎮北宮11天徒步288公里回南鯤鯓謁祖
南鯤鯓代天府李、范府千歲聖誕將至，分靈廟台北鎮北宮今年首度以徒步方式回母廟謁祖，全程約288公里，廟方人員近期出發，預計17日抵達南鯤鯓代天府，鎮北宮主委張義法說，徒步288公里進香是廟方創舉，更靠得是信仰的力量，需要大家的支持與鼓舞。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，台北鎮北宮是南鯤鯓代天府全球鯤鯓王聯誼會成員，約在1975年間信奉南鯤鯓代天府五府千歲的旅北布商陳榮淑等，礙於南北往返參拜不便，分靈李府千歲到北部奉祀，並取名為台北鎮北宮，也是南鯤鯓五府千歲在台北的重要信仰據點。
台北鎮北宮徒步進香活動邁入第5天，這兩天全台各地都有降雨，但信眾一路虔誠步行、風雨無阻，展現對五府千歲堅定信仰與敬意；南鯤鯓代天府總幹事侯賢名也特別北上慰問，親自向鎮北宮全體執事與進香團致意，感謝大家用雙腳傳承信仰、以汗水灌溉文化。
侯賢名提到，以往鎮北宮回南鯤鯓代天府進香謁祖都搭車，主委張義法上任後，今年首度以徒步方式回祖廟，進香全程約288公里，預計需花費11天時間，是很大的挑戰，廟方也會全力配合，祈求神恩護佑，平安順利。
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