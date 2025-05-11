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任意塗鴉引眾怒…漁光島受災殃 台南高商加裝監視器遏阻

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區漁光島告示牌遭人任意塗鴉引眾怒，里長希望遏阻亂象。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區漁光島告示牌遭人任意塗鴉引眾怒，里長希望遏阻亂象。記者鄭惠仁／攝影

塗鴉雖是藝術，但亂塗鴉就會影響社區環境美感，台南雖然有四維地下道塗鴉牆，呈現藝術之美，但附近及許多社區街道、陸橋下方牆壁、公廁仍隨處可見亂塗鴉的景象，連學校圍牆也慘遭毒手，台南高商最近就加裝監視防塗鴉。漁光島許多告示牌、公廁也被塗鴉，里長無奈，希望能遏阻亂象。

副市長葉澤山表示，塗鴉是許多城市藝術相同的問題，著名的世界街頭塗鴉藝術家從巴斯起亞到班克西，都為人津津樂道，帶動塗鴉藝術風氣，台南也規畫四維地下道的塗鴉區，避免愛塗鴉的民眾因無處創作而亂塗鴉侵害到私權。市府不反對塗鴉，但要求在規範場域創作，若認為還有其他適合場域可規劃為塗鴉區也可提出，市府會評估。

葉澤山舉例，關廟的新光里的民宅牆壁、山牆就有很多塗鴉且為特色，就是里長和居民溝通後獲得同意，邀請專家創作，並且藉此彰顯地方特色。

台南市街頭可見的塗鴉很多，有些是民宅牆壁遭人亂塗鴉，有的是電信箱、陸橋、公廁、公園或公車候車站遭塗鴉，曾有候車站剛完工啟用，隔天就被噴漆塗鴉，連已繪圖的電信箱、電箱也遭殃。漁光島近幾年因風景美遊客增多，公廁、告示牌等設施也陸續設置，也無故被噴漆，里長林寧峰痛罵沒公德心，太惡質了。

知名彩繪藝術家莫嘉賓說，街道的塗鴉已見怪不怪了，雖然很少聽到有人亂塗鴉而遭法辦，但不歡迎毫無章法，隨興亂塗鴉的行為，若要塗鴉可先和社區溝通，同意後再創作，免得造成所有人或社區的困擾。

交通局與工務局指出，亂塗鴉的行為都是事後才發現，即使有監視器拍到，但若戴口罩、安全帽，也難以查出行為人，因此少有報警，多數由維護廠商清理。但若造成毀損而無法用清除方式恢復原狀，就會報警處理，目前能做的是加強宣導，以及請民眾協助舉報。

台南高商表示，因為學校的圍牆陸續遭人塗鴉，破壞景觀，除了以彩繪的方式，去除遭塗鴉的圖案，也加裝監視器，希望能遏阻亂象。

律師蘇清水表示，未經同意亂塗鴉，除了涉及毀損，且須負賠償責任，即使沒涉及刑法，也違反社會秩序維護法。若噴漆塗鴉而留有辱罵特定對象的文字也涉及妨害名譽等罪責。

城市塗鴉雖是藝術，但亂塗鴉卻破壞景觀成亂象。記者鄭惠仁／攝影
城市塗鴉雖是藝術，但亂塗鴉卻破壞景觀成亂象。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區四維地下道有塗鴉區，讓愛塗鴉人士創作，不過，有人連非塗鴉區的護欄也不放過。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區四維地下道有塗鴉區，讓愛塗鴉人士創作，不過，有人連非塗鴉區的護欄也不放過。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區四維地下道有塗鴉區，讓愛塗鴉人士創作。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區四維地下道有塗鴉區，讓愛塗鴉人士創作。記者鄭惠仁／攝影
台南市漁光島電信箱遭人任意塗鴉，破壞景觀，里長希望遏阻亂象。記者鄭惠仁／攝影
台南市漁光島電信箱遭人任意塗鴉，破壞景觀，里長希望遏阻亂象。記者鄭惠仁／攝影

公廁 台南 監視器

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