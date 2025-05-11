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不滿知名企業設置第二場養雞場 雲林崙背大有村民拉白布條抗議
有業者2年前在雲林縣崙背鄉大有村南側規畫興建養雞場，後遭當地民眾抗爭而停工，有居民發現日前悄悄復工，近百位民眾今在工地前拉起白布條抗議，要求公所收回復工同意、縣府撤銷養雞場容許，崙背鄉長李泓儀表示，將要求業者停工，並取得當地居民共識。
近百名大有村民組成自救會，今高舉「反對雞場設立」等白布條抗議，自救會代表李健維表示，多年前北側設立養雞場，每逢秋冬吹北風，就會飄來一陣陣臭味，居民苦不堪言，沒想到業者又要在南側設立第二場，居民已強烈反對，當下業者也同意停工，待取得居民同意再申請復工。
沒想到5月8日有民眾發現工地悄悄復工，大門張貼公所4月22日核發的復工同意，指已與民眾進行2次協調會，並取得居民共識。
雲林縣議員洪如萍表示，今地方近百人抗議，業者應與地方取得共識才對，會進一步要求縣府扮演好溝通角色。鄉代梁献東指出，多數居民不知業者何時召開協調會，質疑復工是「黑箱作業」，要求鄉公所立即取消復工核可。
崙背鄉長李泓儀表示，今有近百居民反對，代表業者未全面取得當地共識，會要求該業者停工，直到取得民眾同意後方能復工；縣府農業處表示，該案依規定核准畜牧設施容許使用，並經崙背鄉公所核發建築執照，針對目前地方民眾強烈反對，會持續關注並呼籲雙方溝通協調。
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