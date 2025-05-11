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發生死亡車禍…台南永康1路段左轉專用道惹議 交通局：盡速取消

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南永康中正北路與正北一路口近期發生一起死亡車禍，有網友點出，該路段左轉專用道劃設後，導致直行機車時常與大車或汽車爭道，相當危險，希望改回原有的道路規畫；交通局上周會勘後，也與公路局新化工務段達成初步共識，將盡速取消機車左轉專用車道設計。記者萬于甄／攝影
台南永康中正北路與正北一路口近期發生一起死亡車禍，有網友點出，該路段左轉專用道劃設後，導致直行機車時常與大車或汽車爭道，相當危險，希望改回原有的道路規畫；交通局上周會勘後，也與公路局新化工務段達成初步共識，將盡速取消機車左轉專用車道設計。記者萬于甄／攝影

台南永康中正北路與正北一路口近期發生一起死亡車禍，引發網友議論，因該路段近期剛劃設新的左轉專用車道，但許多用路人對於路況不熟，導致交通事故頻傳；交通局上周會同公路局新化工務段會勘，將進一步調整改善。

永康中正北路台一線車流量相當龐大，近期在正北一路口劃設左轉專用道，卻引來機車族反彈，不少民眾說，「最右邊機慢車道多劃設左轉道，許多機車只能跟汽車或大車爭道，每天上班經過彷彿在賭命」；也有人認為「如果不常走，根本看不懂標線在畫什麼」，另外，有人提到「該路口待轉區超小，停等左轉機車時常擠到旁邊的車道，超危險」。

市議員朱正軒則說，中正北路常被用路人詬病左轉待轉區空間不足，且待轉機車容易溢流與直行車發生衝突，且還會頻繁被檢舉，造成用路人困擾，然而近期因發生憾事相關單位再度會勘，經決議目前將取消去年底劃設的機車左轉專用道，針對待轉區空間將要求交通局祭出對策。

交通局說明，永康台一線兩側緊鄰工業區，上班期間經橫交道路轉向進入工業區之車流顯著，其中，正北一路口南往北左轉機車量更是龐大，路權主管單位公路局新化工務段因曾接獲用路人反映機車不易左轉問題，故研議以增設機車左轉專用車道方式改善。

孰料，近期傳出該路口發生死亡車禍，交通局上周五派員前往會勘發現，該路段路幅空間有限，新化工務段增設的機車左轉專用車道，採調整既有車道佈設方式處理，相關交通設施設置符合規定。

交通局表示，在考量地方對於目前車道佈設仍有疑慮且有重大事故發生，初步共識會請新化工務段盡速取消機車左轉專用車道設計，另外，在道路設施未調整前，會協請警方在上下班尖峰時段派遣義交人員加強疏導與指揮。

待轉區 車道

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