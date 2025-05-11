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銀髮健身俱樂部多據點經營困難 雲林：建請中央因地制宜持續扶持

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學銀髮健身房原一周開放五天、每次三小時，主打結合智能科技及專業教練協助，幫助長輩循序漸進運動，因外部競爭多、補助終止，面臨經營挑戰，不得已縮短服務時數。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學銀髮健身房原一周開放五天、每次三小時，主打結合智能科技及專業教練協助，幫助長輩循序漸進運動，因外部競爭多、補助終止，面臨經營挑戰，不得已縮短服務時數。記者陳雅玲／攝影

本報獨家披露，衛生福利部國健署撒幣2.88億元推動200多處銀髮健身俱樂部，延緩長者衰弱、失能，計畫今年底將關門，全台已有8處退場，雲林縣也有多處據點經營困難，雲林縣衛生局表示，各地據點狀況不一，建請中央因地制宜持續輔導，並引進專業團隊協助。

國健署在全台推動銀髮健身俱樂部，三年補助結束後，各據點回歸商業模式營運，盈虧自負。截至今年三月底已設置263處，但已有8處據點退場，雲林縣也有多處據點面臨經營困難。

2021年底雲林科技大學獲補助成立「智慧樂齡健康促進中心」，會員每月收費500元，但補助期滿，虧損問題立刻浮現，不得已縮減服務時數及課程、會費，目前會員數僅剩約20人。

雲林縣口湖鄉老人福利協進會同在2021年獲國健署補助在口湖下崙設立銀髮健身房，因當地長輩難接受付費運動，一開始就以免會費當誘因，並結合社區日照關懷據點資源，送衛生紙、米、餐盒等，鼓勵長輩使用健身房，但今年已無中央補助，難以經營。總幹事吳國良表示，目前除非有社區課程結合運動課程，才能鼓勵長輩使用，無法雇用人力持續開放，且設備若故障，因不收費，也難有經費維修，他雖清楚銀髮健身很重要，但沒有資源很難維持。

雲林斗六上好藥局今年開設銀髮俱樂部，每月收費1800元，目前有17名會員，負責人許仁厚表示，目前加入的會員多是長期配合領處方簽的患者，甚至有帕金森氏症患者入會，作為第一線藥師，「我是最了解他們身體狀況的人」，他相信運動是一帖良藥，但在長輩付費運動觀念尚未普及前，他認為經營銀髮健身俱樂部「是革命，不是烈士就是偉人」，他認為政府應該要投入更多資源讓銀髮健身俱樂部發揮效益，而不是三年一到就撒手。

雲林縣衛生局長曾春美表示，許多銀髮健身俱樂部是由社區據點經營，通常這類地方型民間團體資源較少，也缺乏運動及營養等專業指導人力故常須外聘，加上有收入的老人都不一定要肯花錢運動，鄉下長輩更是聽到要收錢就不參加，若是社區領導人換人且資源連結力不佳時，據點很容易因此停擺。

曾春美表示，雲林縣政府若有足夠財源，定會投入資源協助健身俱樂部維持，但現實狀況卻是財源困窘，若要靠衛生所協助，以目前衞生所業務膨脹人力也有限實屬困難，且都市地區的長輩健康意識高，資源也多，偏鄉老人相較之下更需關注，她建請中央不應全國一致三年補助結束就喊停，應因地制宜輔導各據點，並引入專業運動團隊協助，才能落實政策目標，延緩老人失能。

雲林縣口湖鄉老人福利協進會在口湖下崙設立銀髮健身房，因當地長輩難接受付費運動，一開始就以免會費當誘因，鼓勵長輩使用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣口湖鄉老人福利協進會在口湖下崙設立銀髮健身房，因當地長輩難接受付費運動，一開始就以免會費當誘因，鼓勵長輩使用。記者陳雅玲／攝影

雲林斗六上好藥局今年搭配藥局旁的社區據點開設銀髮健身俱樂部，每月收費1800元，不僅有運動員的指導，也有藥師從旁協助，但也認長久經營是挑戰。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六上好藥局今年搭配藥局旁的社區據點開設銀髮健身俱樂部，每月收費1800元，不僅有運動員的指導，也有藥師從旁協助，但也認長久經營是挑戰。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六上好藥局今年搭配藥局旁的社區據點開設銀髮健身俱樂部，每月收費1800元，目前有17名會員，負責人、藥師許仁厚（左一）表示，目前加入的會員有多位長期配合領處方簽的患者，不僅有運動員的指導，也有藥師從旁協助，但也認長久經營是挑戰。記者陳雅玲／攝影
雲林斗六上好藥局今年搭配藥局旁的社區據點開設銀髮健身俱樂部，每月收費1800元，目前有17名會員，負責人、藥師許仁厚（左一）表示，目前加入的會員有多位長期配合領處方簽的患者，不僅有運動員的指導，也有藥師從旁協助，但也認長久經營是挑戰。記者陳雅玲／攝影

健身房 運動 雲林

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