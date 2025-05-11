雲林2026出版縣志 二崙鄉喜獲清代武官李朝華史料

雲林縣2021年啟動縣志編纂，並於2023年進行14個鄉鎮志的編纂與續修，二崙鄉日前為此舉辦4場耆老座談會，獲得許多珍貴史料，包括清代武官李朝華參與平定戴潮春之亂、幾乎快要消失的「香茶人」等，縣府表示，預計2026年出版雲林縣志。

雲林縣2021年啟動縣志編纂，今年7月將進入期末審查，縣府文化觀光處長陳璧君表示，「國家有史，地方有志，家族有譜，歷史是每一個民族的根本，沒歷史等同沒有根」，縣志編纂是為把雲林歷史找回來，縣內也啟動14鄉鎮志編纂。

二崙鄉公所委託臺陽文史研究學會協助鄉志編纂，日前接續舉辦4場耆老座談會，長輩不僅分享個人生命故事，更無償授權提供許多珍貴歷史照片與文物線索，包括義庄村長李春生贈予義庄村的廖氏族譜、湳仔村長廖世恭、大義村長李育旺皆贈予與村史相關書籍。

李育旺並提供清代武官李朝華參與平定清代三大民變之一戴潮春之亂的相關史料，李朝華曾在赴任途中，在海上遇到巨浪，有感受到天上聖母保佑平安抵達，贈匾「海不揚波」給嘉義港口宮，他曾參與平定戴潮春之亂，在斗六門戰役中陣亡，李朝華生前為七品官，死後皇清誥授神主牌位武略騎尉六品官。

李育旺也提及在鄉村喪事場合中主事的香茶人（Gam-Chai），這個幾乎已快要失傳的語彙，他被村內視為末代香茶人，庄西村民陳勇征無償授權團隊大量古文書，並贈予團隊三七五減租相關的糾紛史料。禾農生態公司前董事長翁惠宏則帶來「二農會刊」分享二崙鄉各村落地名由來，為鄉志編纂工作提供豐富的素材。