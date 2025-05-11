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透過畫作認識陳澄波 台史博有別悲情以寫生展現新視角

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國立台灣歷史博物館「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，有別以往228事件悲情視角，以寫生為核心概念，呈現藝術家幽默風趣、積極貢獻於社會的一面。圖／台史博提供
國立台灣歷史博物館「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，有別以往228事件悲情視角，以寫生為核心概念，呈現藝術家幽默風趣、積極貢獻於社會的一面。圖／台史博提供

國立台灣歷史博物館今年正式啟動第2期擴建計畫後，首檔特展與陳澄波文化基金會、中央研究院台灣史研究所合作，推出「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」展覽，有別以往228事件悲情視角，以寫生為核心概念，呈現藝術家幽默風趣、積極貢獻於社會的一面。

台史博表示，本次特展首度有系統且大規模展出陳澄波家屬慷慨捐贈予台史博逾500件文物，包括陳澄波遺書、受害衣物、遺照玻璃底片與照片等228事件重要文物，是少見的完整展出外，也扣緊陳澄波與其妻張捷及家人等主題，展出許多描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等。

其中，包含《自畫像》、《我的家庭》、《小弟弟》、《祖母像》、《初秋》及《千古不休》等，陳澄波精彩的寫生作品《嘉義街景》也在展出之列，希望透過畫作與文物的對話，讓觀眾見證那個年代台灣人的多彩與生命力，同時讓年輕世代重新認識台灣的歷史時代與社會。

台史博館長張隆志指出，今年適逢陳澄波冥誕130周年，此次特展也是紀念陳澄波冥誕「百三接力」的館際合作，策展團隊結合珍貴畫作、文物書信及影音科技等，超越美術史的傳統視野，翻轉政治史的刻板印象，重新認識畫家創作的才華與熱情，妻子藏畫的深情與堅毅，三代家族的協力與奮鬥，進而共創未來新時代。

台史博也說明，本次展覽以「由死到生」，從「隱藏到再現」的敘事軸線，分為6大單元，從陳澄波的自畫像、遺書與遺照等，探索其對藝術熱情追求與生命終點，此外打造張捷收藏文物的狹小閣樓「半樓仔頂」，讓觀眾具體瞭解這批台灣的重要文化資產，是如何被保存下來。

台史博表示，「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展，即日起至明年3月1日在展示教育大樓4樓第2特展室展出，8月底前憑國立台灣博物館「走揣・咱的所在」特展展期內鐵道部園區門票／四館聯票票根，可享免票入館，歡迎有興趣的民眾踴躍觀展。

「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展現場互動體驗可仔細欣賞陳澄波在外奔波，持續寄回許多給家人的書信。圖／台史博提供
「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展現場互動體驗可仔細欣賞陳澄波在外奔波，持續寄回許多給家人的書信。圖／台史博提供
國立台灣歷史博物館「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展除有系統且大規模展出陳澄波家屬慷慨捐贈予台史博逾500件文物外，也扣緊陳澄波與其妻張捷及家人等主題，展出許多描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等。圖／台史博提供
國立台灣歷史博物館「寫生的故事：張捷、陳澄波與其時代風景」特展除有系統且大規模展出陳澄波家屬慷慨捐贈予台史博逾500件文物外，也扣緊陳澄波與其妻張捷及家人等主題，展出許多描繪人物、家與家庭主題的油畫、速寫及膠彩畫等。圖／台史博提供

文物 陳澄波

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