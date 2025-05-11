嘉縣青年藝術家駐村創作 記錄六腳人情風景

5名嘉義本地、外地人組成的青年創作團隊，透過嘉義縣文化觀光局「嘉義味─釀造平台」補助計畫，完成在六腳鄉為期1個月的駐地創作，實踐對土地的情感。縣長翁章梁表示，透過藝術家的嶄新角度詮釋現在的六腳鄉，值得一觀。

「嘉義味─釀造平台」駐村創作計畫成果發表會，又名「1、2，3、4，5、六」創作展，昨天晚間在成豐社區講堂正式開幕，縣長翁章梁、文觀局長徐佩鈴、縣議員姜梅紅受邀觀展，聆聽藝術新生代的創作故事，曾聖翔、黃嘉宏、林鴻易、劉鴻宇、李家東5名由回鄉青年及藝術同好組成的創生團隊，用機車、雙腳走遍六腳鄉，以聲音影像記錄村落人情風景，凝聚認同感。

「1個計畫、29天，3台機車、4個房間，5個人、六腳」，一個想法堆砌一個展覽、好多故事；展覽記錄5名年輕人與六腳鄉的結緣的過程，也是蒜頭村第一屆進駐的藝術創作者。

文觀局表示，他們從2月3日至3月3日駐地期間在蒜頭村駐紮，用機車雙載、廟埕定錨、步行瀏覽、盤撋（puâ nnnuâ）泡茶等方式走訪六腳25個村，使用影像、木質、金屬、聲音、視覺圖像5種創作視角，收集田埂的人文圖像。

成豐社區講堂執行長張玉美表示，有了政府、民間的合作，展覽才有可能誕生，5名藝術家發揮才華為六腳鄉帶進藝文氣息，就是美學的開始，更賦予老屋文化精神價值，盼完成打造蒜頭藝術村的願景。

李家東說，5名夥伴來自不同地方，聚在六腳有很不一樣的生活體驗，給予創作很大的刺激，慢慢內化刺激、碰撞，轉化為各自的創作媒材。

團隊以蒜頭村的書店為基地，串聯路線走讀地方風土，展期從5月10日起至7月4日止。