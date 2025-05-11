她力推銀髮健身 曝政府政策最大阻力 給這兩建議

銀髮健身俱樂部計畫推動邁入第4年，營運漸曝窘境，體適能指導員謝喬勛早於衛福部之前就做樂齡健身房、現與公司經營2處俱樂部；她表示，俱樂部要能永續，須建立付費觀念，也建議中央可結合慢性病預防，納入預防醫療體系。

長輩不敢踏入傳統健身房，不少是傳統觀念上認為「健身」會受傷，即使銀髮健身俱樂部設置於社區推廣不錯，讓長輩接受器材運動方式，卻難以接受健身要使用者付費。

謝喬勛大學主修運動保健系、研究所就讀高齡教育所，結合運動和長輩的專業知識，她5年前與同系學長創業力躍運動健康管理顧問公司，2021年就開設樂齡人士健身房，不過疫情嚴峻加上收費問題，兩年黯然結束，不過衛福部推出銀髮健身俱樂部後轉為經營銀髮健身俱樂部，目前在台南麻豆、中西區各申設1處。

中央目標開設近300間銀髮健身俱樂部，謝喬勛直言，找場地最難，為了申請計畫四處拜訪社區，不過許多里長會顧慮社區活動空間若供做健身房，無法再外借創造更多效益，營運部分，講師費、場租、水電開銷、行政人事費用都是成本，若以每名長輩每堂課收150元，也要15至20人才有辦法打平。

謝喬勛說，目前健身俱樂部的主力長輩大約為戰後嬰兒潮之前的長輩，不容易接受付費概念，除了早年成長背景外，因中央還有其他計劃補助如「運動i臺灣計畫、預防及延緩失能方案」等，參加該類活動並不須付費，相較之下就會納悶為何俱樂部要收錢？顯得政策互相牴觸。

各地銀髮健身俱樂部單次收費100至200元不等，謝喬勛表示，公司所經營的健身俱樂部也將屆滿3年補助，由於長輩付費意願較低，因此靠著爭取其他政府計畫來使用健身房，達到場地最大附加價值另類的永續經營，「關鍵就是別讓健身房變蚊子館！」另，由於開館都須巡場人員，藉培育運動志工來協助，降低人事開銷。