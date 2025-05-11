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她力推銀髮健身 曝政府政策最大阻力 給這兩建議

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導
力躍健康運動管理顧問公司創辦人謝喬勛（左）認為銀髮健身俱樂部永續經營，須建立長輩付費使用觀念，也建議政府將俱樂部納入預防醫療體系。記者林伯驊／攝影
力躍健康運動管理顧問公司創辦人謝喬勛（左）認為銀髮健身俱樂部永續經營，須建立長輩付費使用觀念，也建議政府將俱樂部納入預防醫療體系。記者林伯驊／攝影

銀髮健身俱樂部計畫推動邁入第4年，營運漸曝窘境，體適能指導員謝喬勛早於衛福部之前就做樂齡健身房、現與公司經營2處俱樂部；她表示，俱樂部要能永續，須建立付費觀念，也建議中央可結合慢性病預防，納入預防醫療體系。

長輩不敢踏入傳統健身房，不少是傳統觀念上認為「健身」會受傷，即使銀髮健身俱樂部設置於社區推廣不錯，讓長輩接受器材運動方式，卻難以接受健身要使用者付費。

謝喬勛大學主修運動保健系、研究所就讀高齡教育所，結合運動和長輩的專業知識，她5年前與同系學長創業力躍運動健康管理顧問公司，2021年就開設樂齡人士健身房，不過疫情嚴峻加上收費問題，兩年黯然結束，不過衛福部推出銀髮健身俱樂部後轉為經營銀髮健身俱樂部，目前在台南麻豆、中西區各申設1處。

中央目標開設近300間銀髮健身俱樂部，謝喬勛直言，找場地最難，為了申請計畫四處拜訪社區，不過許多里長會顧慮社區活動空間若供做健身房，無法再外借創造更多效益，營運部分，講師費、場租、水電開銷、行政人事費用都是成本，若以每名長輩每堂課收150元，也要15至20人才有辦法打平。

謝喬勛說，目前健身俱樂部的主力長輩大約為戰後嬰兒潮之前的長輩，不容易接受付費概念，除了早年成長背景外，因中央還有其他計劃補助如「運動i臺灣計畫、預防及延緩失能方案」等，參加該類活動並不須付費，相較之下就會納悶為何俱樂部要收錢？顯得政策互相牴觸。

各地銀髮健身俱樂部單次收費100至200元不等，謝喬勛表示，公司所經營的健身俱樂部也將屆滿3年補助，由於長輩付費意願較低，因此靠著爭取其他政府計畫來使用健身房，達到場地最大附加價值另類的永續經營，「關鍵就是別讓健身房變蚊子館！」另，由於開館都須巡場人員，藉培育運動志工來協助，降低人事開銷。

謝喬勛認為，健身俱樂部立意良善，不過擴大補助不是治本之道只是起點，「使用者付費才能達到永續經營」，她說，除了想辦法培養長輩的付費觀念，衛福部可加強資源的連結，把俱樂部納入「預防醫療」體系，例如結合慢性病預防，醫療端遇到患者須要控制慢性病，可以轉介到社區端的健身俱樂部，才能開源。

力躍健康運動管理顧問公司創辦人謝喬勛認為銀髮健身俱樂部永續經營，須建立長輩付費使用觀念，也建議政府將俱樂部納入預防醫療體系。記者林伯驊／攝影
力躍健康運動管理顧問公司創辦人謝喬勛認為銀髮健身俱樂部永續經營，須建立長輩付費使用觀念，也建議政府將俱樂部納入預防醫療體系。記者林伯驊／攝影
力躍健康運動管理顧問公司創辦人謝喬勛（右）認為銀髮健身俱樂部永續經營，須建立長輩付費使用觀念，也建議政府將俱樂部納入預防醫療體系。圖／謝喬勛提供
力躍健康運動管理顧問公司創辦人謝喬勛（右）認為銀髮健身俱樂部永續經營，須建立長輩付費使用觀念，也建議政府將俱樂部納入預防醫療體系。圖／謝喬勛提供

健身房 運動 長輩

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