環保減塑直接抽黃金！ 嘉市環保局鼓勵購物帶袋 抽金有16名額

嘉義市環保局為擴大塑膠袋減量成效，即日起至11月7日，於嘉義市東公有零售市場及共和市場舉辦市場減塑購物抽黃金，壹獎黃金5分，市價約7千元左右，現今黃金走勢還有增值空間，而且壹獎有16名，中獎機會高，貳獎掃地機器人、參獎空氣清淨機各取2名，還有吸塵器、氣炸鍋及消費券等獎項。

減塑抽黃金活動期間民眾於東市場及共和市場，自備購物袋或使用二手循環袋購物，於市場指定攤位消費，掃瞄QR code，填寫表單，上傳環保袋使用照片，填完問卷可獲1次抽獎資格，每日限填1次。共抽獎2次，7月28、11月11日公布得獎名單，每人每次限得獎1次。

嘉義市環保局表示，因應2030年全面禁塑之政策目標，法規已針對限制對象不得免費提供或禁用塑膠袋、塑膠吸管、塑膠免洗餐具及一次用塑膠杯等，提倡消費者需自備或自費購買，希望透過「以價制量」方式達到減量目的，並改採可重複使用的環保購物袋，以減少塑膠袋使用。

為擴大塑膠袋減量成效，市環保局即日起至11月7日，於東公有零售市場及共和市場舉辦抽黃金活動；透過店家或攤商不主動提供塑膠袋，購物用塑膠袋收費，鼓勵民眾自備購物袋購買商品，讓垃圾減量落實至市民生活，達到環保永續之目的。

環保局表示，透過消費者自備購物袋與店家不主動提供塑膠袋等方式減少塑膠袋的供應與浪費，不僅減少塑膠袋用量，也避免過度消耗資源，提高民眾對於永續的環保意識，從民眾端減少一次性塑膠袋的需求與使用，讓垃圾減量落實至市民生活，達到環保永續之目的，也能降低大眾對塑膠袋的使用頻率與依賴，有效減少產生之垃圾量。環保局估計6個月活動可減少27萬個塑膠袋。