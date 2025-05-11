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嘉義梅山天主堂修繕竣工 被讚台版巴黎聖母院

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導
嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地聖堂修繕竣工，昨天啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉中華聖母朝聖地聖堂修繕竣工，昨天啟用。記者黃于凡／攝影

天主教嘉義教區梅山教堂1913年開教，供奉中華聖母抱耶穌態像，是教會指定朝聖地，年久失修歷經多年修繕，縣長翁章梁昨天參加啟用典禮，稱讚教堂建築很美，紅色尖塔屋頂搭配教堂玻璃窗，有「台版巴黎聖母院」稱號，哥德式建築風格別具特色。

梅山中華聖母朝聖地聖堂昨日舉行修繕竣工感恩彌撒，由高雄教區總主教劉振忠主祭，嘉義教區主教浦英雄、台北教區輔理主教趙永吉，以及教廷駐台代辦馬德範及全台各地修會、修女與教友逾千人參加。

教堂內供奉的中華聖母抱耶穌態像，融合中華文化與宗教藝術，聖母身著仿慈禧太后服飾，為全台唯一、全球僅兩尊之一，另一尊位於羅馬聖母堂。該像於2022年獲教宗方濟各「宗座加冕」，成為全台唯一獲此殊榮的聖母像。

浦英雄表示，期盼未來教堂能發展為結合朝聖、靈修與休閒的多功能靈修中心，並歡迎非教友參訪，感受心靈平靜。

嘉義 教堂 羅馬

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